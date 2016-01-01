Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Азар: «Нам еще многое предстоит сделать с «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 33 тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» рассказал о планах на конец сезона.

    «Фанаты «Вест Хэма» пели, что я переезжаю в Мадрид? Они торопят события. Сейчас я сфокусирован только на «Челси» – до конца сезона. Я хочу попасть с клубом в Лигу чемпионов и завоевать Лигу Европы. Нам еще многое предстоит сделать. В общем, увидим.

    Мы в хорошей форме и победили в трех матчах подряд. Для психологии важно продолжать двигаться дальше. Топ-4 и победа в Лиге Европы – наша цель, нам нужно сыграть так хорошо, как мы можем, в обоих турнирах», – заявил Азар после игры с «Вест Хэмом».

    • Матч против «Вест Хэма» завершился победой «Челси» (2:0).
    • Оба мяча на счету бельгийца.
    • Азар лидирует в АПЛ по системе «гол+пас». У него 16 голов и 12 ассистов

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67281

      Рубик Докоян 38 минут назад

      При попадании "Челси" в ЛЧ и если выиграют ЛЕ, то высокая цена Азара ещё больше вырастит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      Санёк 17 > Рубик Докоян 13 минут назад

      Парень не в курсе,о чем о него говорят сми, а он планирует побеждать в евро турах, короче я не верю что он хочет покидать клуб, хотя......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67281

      Рубик Докоян > Санёк 17 6 минут назад

      Посмотрим как будет в летнее ТО. Мы же питаемся тем, чем нас кормят разного рода СМИ. Ну и человек может публично говорить одно, а поступить иначе, вынашивая свои намерения и не говоря о них. По крайней мере он не продлевает контракт с Челси, хотя не раз предлагали.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru