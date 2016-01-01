Азар: «Нам еще многое предстоит сделать с «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 33 тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» рассказал о планах на конец сезона.

«Фанаты «Вест Хэма» пели, что я переезжаю в Мадрид? Они торопят события. Сейчас я сфокусирован только на «Челси» – до конца сезона. Я хочу попасть с клубом в Лигу чемпионов и завоевать Лигу Европы. Нам еще многое предстоит сделать. В общем, увидим.

Мы в хорошей форме и победили в трех матчах подряд. Для психологии важно продолжать двигаться дальше. Топ-4 и победа в Лиге Европы – наша цель, нам нужно сыграть так хорошо, как мы можем, в обоих турнирах», – заявил Азар после игры с «Вест Хэмом».