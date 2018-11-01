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    Третья форма «МЮ» в новом сезоне будет полностью черного цвета с принтом в виде роз

    Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьей формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.

    Комплект выполнен полностью в черном цвете. На них нанесен принт в виде роз (одного из символов Манчестера).

    Сбоку на шортах присутствует надпись «110 лет. Роза Манчестера 1909-2019». Предполагается, что это может быть отсылкой к финалу Кубка Англии 1909 года, в котором «Юнайтед» одержал победу над «Бристолем». В той встрече «МЮ» вышел на поле в белых футболках с красной розой на груди.

    Третья форма манкунианцев поступит в продажу в конце апреля или в мае.

    Источник: Footyheadlines

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1623

      I_R_O_N_M_A_N 54 минуты назад

      3-я форма гораздо лучше основной!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2775

      Агасфер 1 час назад

      Сразу бы похоронный венок нарисовали,и всё.

      -2
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