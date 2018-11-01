Третья форма «МЮ» в новом сезоне будет полностью черного цвета с принтом в виде роз

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьей формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.

Комплект выполнен полностью в черном цвете. На них нанесен принт в виде роз (одного из символов Манчестера).

Сбоку на шортах присутствует надпись «110 лет. Роза Манчестера 1909-2019». Предполагается, что это может быть отсылкой к финалу Кубка Англии 1909 года, в котором «Юнайтед» одержал победу над «Бристолем». В той встрече «МЮ» вышел на поле в белых футболках с красной розой на груди.

Третья форма манкунианцев поступит в продажу в конце апреля или в мае.