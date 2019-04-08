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    Президент «Анжи»: «Я могу подтвердить, что клуб ведет переговоры с «Газпромом»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Газпромом» по поводу финансирования.

    Сегодня СМИ сообщили, что махачкалинцы могут быть не допущены к участию в РПЛ или ФНЛ на следующий сезон по причине долгов, составляющих 250 миллионов рублей.

    «Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у «Анжи» плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с «Газпромом», наш генеральный директор общается с представителями. Это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и «Анжи».

    Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги – 50 на 50, но мы будем бороться», – сказал Кадиев.

    • «Анжи» был основан в мае 1991 года.
    • В сезоне-2012/13 махачкалинцы выиграли бронзовые медали РПЛ.
    • После 22-х туров команда из Дагестана занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +67148

      Рубик Докоян 3 минуты назад

      Как говорили у нас в своё время : " Оперирующего хирурга лучше отблагодарить до операции, после операции можно не успеть"...

      0
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      Рейтинг: +254

      klim2m 40 минут назад

      Да конечно же совпадение))), Они уж как 5 лет ведут переговоры а тут злодеи и выложили все перед матчем,)) Там же все альтруисты ))

      0
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      Рейтинг: +4064

      BRO_football 52 минуты назад

      В следующем туре Зенит играет как раз с Анжи. Хм, совпадение ли? Думаю, махачкалинцы знают, что нужно сделать, чтобы получить деньги от Газпрома.

      4
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      Рейтинг: +651

      acor94 > BRO_football 48 минут назад

      Вот и отлично. Халявные три очка.

      2
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      Рейтинг: +806

      Леха из Твери > BRO_football 24 секунды назад

      Может даже Заболотный забьет.

      0
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      Рейтинг: +6183

      parevg 1 час назад

      То есть поехал гарантировать, что Анжи второй раз, даже чисто случайно не выиграет у Зенита....

      3
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      Рейтинг: +18943

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Еще один хочет стать донором.

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