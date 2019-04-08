Президент «Анжи»: «Я могу подтвердить, что клуб ведет переговоры с «Газпромом»

Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Газпромом» по поводу финансирования.

Сегодня СМИ сообщили, что махачкалинцы могут быть не допущены к участию в РПЛ или ФНЛ на следующий сезон по причине долгов, составляющих 250 миллионов рублей.

«Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у «Анжи» плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с «Газпромом», наш генеральный директор общается с представителями. Это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и «Анжи».

Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги – 50 на 50, но мы будем бороться», – сказал Кадиев.