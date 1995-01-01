Румменигге анонсировал уход с поста председателя совета директоров «Баварии»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что по окончании сезона-2020/21 он покинет свой пост.

«Думаю, это будет подходящее время, чтобы остановиться. Я занимался этой работой 20 лет», – сказал функционер.

Также Румменигге назвал имя своего вероятного преемника. По его словам, должность, скорее всего, займет бывший вратарь команды Оливер Кан.

«В определенный момент он начнет работать вместе со мной, чтобы подготовиться к этому огромному вызову», – добавил 63-летний менеджер.

Румменигге занимает пост председателя правления «Баварии» с 2002 года. До этого он 11 лет был вице-президентом клуба.