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    Румменигге анонсировал уход с поста председателя совета директоров «Баварии»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что по окончании сезона-2020/21 он покинет свой пост.

    «Думаю, это будет подходящее время, чтобы остановиться. Я занимался этой работой 20 лет», – сказал функционер.

    Также Румменигге назвал имя своего вероятного преемника. По его словам, должность, скорее всего, займет бывший вратарь команды Оливер Кан.

    «В определенный момент он начнет работать вместе со мной, чтобы подготовиться к этому огромному вызову», – добавил 63-летний менеджер.

    Румменигге занимает пост председателя правления «Баварии» с 2002 года. До этого он 11 лет был вице-президентом клуба.

    Источник: Deutsche Welle

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +478

      levon_man 3 минуты назад

      Да - уходит эпоха. Кайзер Франц везде добился многого. Он и чемпион мира и непобедимый тренер (наверное единственный или еще были. Тренировал мало но немцев чемпионами сделал) и прекрасный человек. Вот его ионициативы - деньги передать Боруссии, чтобы не было банкротства, вылечил Герда Мюллера от пьянства . Он давно заслужил отдых. Здоровья ему

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10055

      bset 2 часа назад

      Уходит целая эпоха...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1445

      BlackMurder > bset 26 минут назад

      Клубу тоже нужна перезагрузка, новые игроки, новые идеи итд, это неизбежно.

      2
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