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    Кикнадзе: «Никаких сомнений, что «Локомотив» по-прежнему в чемпионской гонке»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что команда по-прежнему борется за чемпионский титул.

    «Все впереди, и чемпионат еще не заканчивается. Никаких сомнений, что мы по-прежнему в чемпионской гонке. Да, немножко сбавили. Сегодня бились, проявили желание. С точки зрения характера упрекнуть ребят не в чем», – сказал Кикнадзе.

    За восемь туров до завершения чемпионата «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67010

      Рубик Докоян 10 минут назад

      Да все бегущие в этой гонке ещё не раз будут спотыкаться...

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