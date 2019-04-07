Кикнадзе: «Никаких сомнений, что «Локомотив» по-прежнему в чемпионской гонке»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что команда по-прежнему борется за чемпионский титул.

«Все впереди, и чемпионат еще не заканчивается. Никаких сомнений, что мы по-прежнему в чемпионской гонке. Да, немножко сбавили. Сегодня бились, проявили желание. С точки зрения характера упрекнуть ребят не в чем», – сказал Кикнадзе.

За восемь туров до завершения чемпионата «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.