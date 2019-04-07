The Telegraph: «Реал» готов заплатить за Азара 85 миллионов, «Челси» требует больше

«Реал» и «Челси» ведут переговоры о трансфере вингера Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

По информации источника, стороны пока не могут согласовать сумму возможной сделки. Лондонский клуб требует за бельгийца 100 миллионов фунтов, а мадридцы готовы заплатить не более 85 миллионов.

На этой неделе «Реал» и «Челси» проведут очередной раунд переговоров.

Азар отказался продлевать контракт с синими, который истекает в 2020 году.