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    The Telegraph: «Реал» готов заплатить за Азара 85 миллионов, «Челси» требует больше

    «Реал» и «Челси» ведут переговоры о трансфере вингера Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, стороны пока не могут согласовать сумму возможной сделки. Лондонский клуб требует за бельгийца 100 миллионов фунтов, а мадридцы готовы заплатить не более 85 миллионов.

    На этой неделе «Реал» и «Челси» проведут очередной раунд переговоров.

    Азар отказался продлевать контракт с синими, который истекает в 2020 году.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +67009

      Рубик Докоян 37 минут назад

      Здесь банкует "Реал", ведь через год Азар может уйти свободным агентом и "Челси" останется и вовсе без денег и игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      Dgad 1 час назад

      если нужен то отдадут и 100, тем более Азар этих денег стоит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +474

      Genz 1 час назад

      За 85 Челси может продать и за пол года до окончания контракта. Реал купит за 100

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