Медведев: «Если считать по острым моментам, у «Зенита» было больше шансов на победу»

Президент «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Ничья, наверное, не устроила ни одну из команд. Хотя, если считать по острым моментам, то у «Зенита» было больше шансов на победу, но эти моменты не были использованы. Эта ничья сохранила интригу, «Локомотив» остается в чемпионской гонке. Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд.

Игра по интенсивности отличалась от прошлой встречи, но по накалу не уступала – команды боролись, хотели выиграть. Считаю, что мы показываем игры, непохожие друг на друга, игры, которые интересно смотреть, это позитивный момент», – сказал Медведев.