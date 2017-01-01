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    Медведев: «Если считать по острым моментам, у «Зенита» было больше шансов на победу»

    Президент «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

    «Ничья, наверное, не устроила ни одну из команд. Хотя, если считать по острым моментам, то у «Зенита» было больше шансов на победу, но эти моменты не были использованы. Эта ничья сохранила интригу, «Локомотив» остается в чемпионской гонке. Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд.

    Игра по интенсивности отличалась от прошлой встречи, но по накалу не уступала – команды боролись, хотели выиграть. Считаю, что мы показываем игры, непохожие друг на друга, игры, которые интересно смотреть, это позитивный момент», – сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, имея на счету 45 очков, и опережает «Краснодар» на четыре балла.
    • В активе «Локо» 39 очков.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4102

      prezent2017 1 час назад

      Кого это волнует. Игра - г-но, вот что важно!

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