Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ответил на вопрос о возможной победе в четырех турнирах в сезоне-2018/19.
«Это почти невозможно. Я не думаю, что возможно выигрывать в каждом матче.
Если вы посмотрите на наши предстоящие игры, то увидите, что мы подойдем к ним в невыгодном физическом и эмоциональном состоянии, потому что мы будем играть до того, как сыграют остальные команды. Остальные будут отдыхать.
То же с Лигой чемпионов. Так что это сложно», – сказал Де Брюйне.
«Сити» может выиграть четыре трофея в этом сезоне и стать первой английской командой, которая достигнет такого результата. Команда Гвардиолы уже выиграла Кубок лиги.
- В 1/4 финала ЛЧ «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».
- В финале Кубка Англии – с победителем пары «Уотфорд» – «Вулверхэмптон».
- В АПЛ команда занимает вторую строчку с 80 очками (на первом месте идет «Ливерпуль» с 82 очками).