Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ответил на вопрос о возможной победе в четырех турнирах в сезоне-2018/19.

«Это почти невозможно. Я не думаю, что возможно выигрывать в каждом матче.

Если вы посмотрите на наши предстоящие игры, то увидите, что мы подойдем к ним в невыгодном физическом и эмоциональном состоянии, потому что мы будем играть до того, как сыграют остальные команды. Остальные будут отдыхать.

То же с Лигой чемпионов. Так что это сложно», – сказал Де Брюйне.

«Сити» может выиграть четыре трофея в этом сезоне и стать первой английской командой, которая достигнет такого результата. Команда Гвардиолы уже выиграла Кубок лиги.