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    Де Брюйне – о победе в четырех турнирах: «Это почти невозможно»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ответил на вопрос о возможной победе в четырех турнирах в сезоне-2018/19.

    «Это почти невозможно. Я не думаю, что возможно выигрывать в каждом матче.

    Если вы посмотрите на наши предстоящие игры, то увидите, что мы подойдем к ним в невыгодном физическом и эмоциональном состоянии, потому что мы будем играть до того, как сыграют остальные команды. Остальные будут отдыхать.

    То же с Лигой чемпионов. Так что это сложно», – сказал Де Брюйне.

    «Сити» может выиграть четыре трофея в этом сезоне и стать первой английской командой, которая достигнет такого результата. Команда Гвардиолы уже выиграла Кубок лиги.

    • В 1/4 финала ЛЧ «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».
    • В финале Кубка Англии – с победителем пары «Уотфорд» – «Вулверхэмптон».
    • В АПЛ команда занимает вторую строчку с 80 очками (на первом месте идет «Ливерпуль» с 82 очками).

    Источник: Sky Sports

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