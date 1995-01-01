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    Эдер – в старте «Локомотива» на матч с «Зенитом», Азмун и Дзюба сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 22-го тура чемпионата России.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия, Эдер.

    Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хеведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный.

    • «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ (38 очков), «Зенит» – первую (44).
    • Матч первого круга между командами завершился победой «Зенита» со счетом 5:3.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1043

      Рубинище 1 минуту назад

      Вместо Смольникова - Фернандеса, Оздоева-Головина, -- огонь, а не команда..

      0
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      Рейтинг: +2532

      BarStep 8 минут назад

      Ну, что Сергей Богданович, удиви нас сегодня.., но не так как Кононов вчера своих..
      Команде Зенит только победы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2532

      BarStep 13 минут назад

      «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ (38 очков), «Зенит» – первую (44).
      Матч первого круга между командами завершился победой «Локо» со счетом 3:1.

      Ну и комики эти наши модераторы..

      0
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      Рейтинг: +13

      DenzelGladkij 18 минут назад

      5:3 же был счёт в первом круге

      3
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      Рейтинг: +518

      Валерий1965 21 минуту назад

      Вперёд Зенит!!!!!!

      2
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