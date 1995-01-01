Эдер – в старте «Локомотива» на матч с «Зенитом», Азмун и Дзюба сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 22-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хеведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный.