Мартынович – лидер «Краснодара» по игровому времени за всю историю клуба

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович принял участие в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

Белорусский футболист вышел на первое место по игровому времени, проведенному на поле в составе «быков». В активе 31-летнего игрока 16 199 минут без учета добавленного времени. По этому показателю он опередил Андреаса Гранквиста.

1. Александр Мартынович – 16199 минут;

2. Андреас Гранквист – 16159;

3. Юрий Газинский – 15778;

4. Жоаозиньо – 15200;

​5. Сергей Петров – 14107.

Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. В этом сезоне на его счету 21 игра в чемпионате России.