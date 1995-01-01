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    Мартынович – лидер «Краснодара» по игровому времени за всю историю клуба

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович принял участие в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

    Белорусский футболист вышел на первое место по игровому времени, проведенному на поле в составе «быков». В активе 31-летнего игрока 16 199 минут без учета добавленного времени. По этому показателю он опередил Андреаса Гранквиста.

    1. Александр Мартынович – 16199 минут;
    2. Андреас Гранквист – 16159;
    3. Юрий Газинский – 15778;
    4. Жоаозиньо – 15200;
    ​5. Сергей Петров – 14107.

    Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. В этом сезоне на его счету 21 игра в чемпионате России.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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