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    Смородская: «В игре «Локомотива» нет креатива. Команда зажата»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых. Женщине не хватает креатива.

    «В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными», – полагает Смородская.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
    • При ней клуб выиграл Кубок России.
    • «Локомотив» в таблице РПЛ сейчас идет четвертым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +30235

      Полная Канистра 4 минуты назад

      вроде апрель во дворе чёт рано смородина поспела аж тараканы трещат у нее в голове Вари супы и вяжи носки бабулька без тебя разберутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6157

      parevg 13 минут назад

      Какой придурок взял у нее интервью???
      При ней клуб скатывался в ФНЛ, а они с зятем только обогащались на сомнительных трансферах.

      2
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      Рейтинг: +2579

      mdu86 13 минут назад

      "В атаке надо играть пошире, а в защите поуже" (с). Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь нечистая!

      2
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      Рейтинг: +1036

      Рубинище 14 минут назад

      Она права..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +141

      Maksim Lagerev 27 минут назад

      Ты достала с тобой клуб чуть не умер. Седи где нибуть а своей дыре и молчи

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