Смородская: «В игре «Локомотива» нет креатива. Команда зажата»

вроде апрель во дворе чёт рано смородина поспела аж тараканы трещат у нее в голове Вари супы и вяжи носки бабулька без тебя разберутся
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых. Женщине не хватает креатива.
«В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными», – полагает Смородская.
- Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
- При ней клуб выиграл Кубок России.
- «Локомотив» в таблице РПЛ сейчас идет четвертым.