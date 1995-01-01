Смородская: «В игре «Локомотива» нет креатива. Команда зажата»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых. Женщине не хватает креатива.

«В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными», – полагает Смородская.