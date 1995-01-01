Галицкий: «Воруют во всем мире. Нам надо прекратить рассказывать про распилы, а тупо работать»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не стал отрицать, что в футбольном хозяйстве России происходят финансовые махинации. Функционер предлагает не говорить о них.

«Вы знаете, люди, которые говорят про распил, вообще не кажутся мне позитивными. Вы мне хотите сказать, что в России воруют? Во всем мире воруют. Вы хотите сказать, что футбол состоит из воровства. Да нет, футбол состоит из забитого гола. Футбол состоит из этих мальчиков, которые выходят на арену и которые собирают по 40-50 тыс.

Нам надо прекратить рассказывать про запилы и распилы, а просто тупо работать каждый день, пробовать улучшать свои школы, пробовать искать дарования, пробовать работать с тренерским составом, платить в детских школах тренерам больше, пробовать отправлять их на тренировки, и когда-то будет результат», – считает Галицкий.