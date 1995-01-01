Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Галицкий: «Воруют во всем мире. Нам надо прекратить рассказывать про распилы, а тупо работать»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не стал отрицать, что в футбольном хозяйстве России происходят финансовые махинации. Функционер предлагает не говорить о них.

    «Вы знаете, люди, которые говорят про распил, вообще не кажутся мне позитивными. Вы мне хотите сказать, что в России воруют? Во всем мире воруют. Вы хотите сказать, что футбол состоит из воровства. Да нет, футбол состоит из забитого гола. Футбол состоит из этих мальчиков, которые выходят на арену и которые собирают по 40-50 тыс.

    Нам надо прекратить рассказывать про запилы и распилы, а просто тупо работать каждый день, пробовать улучшать свои школы, пробовать искать дарования, пробовать работать с тренерским составом, платить в детских школах тренерам больше, пробовать отправлять их на тренировки, и когда-то будет результат», – считает Галицкий.

    • Функционер основал клуб в 2008 году.
    • За 11 лет клуб прошел путь от ПФЛ до Лиги Европы.
    • Также в течение этого времени клуб обзавелся собственным стадионом.

    Источник: YouTube-канал «Русские норм!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +911

      Александр52 18 минут назад

      А про работу он правильно сказал, и про лишний трёп тоже. Нужны результаты во всём и не в первую очередь в футболе. Нужен позитив в этой жизни. "Чорт подери", мы один раз живём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18939

      gol_kak_sokol 1 час назад

      И каждый день смотреть фильм "Кубанские казаки".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      x-x-x-x-x 1 час назад

      ага, молчать и пусть воруют. я вот давно в Европе живу и не отрицаю что тут нет коррупции и махинаций но не так нагло как в России. тут чиновник сперва свою ставленную задачу выполняет а потом может что и ворует.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2845

      александр п 1 час назад

      Всё бесполезно,всё разворуют если не покончить с коррупцией.Не надо по ушам ездить.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru