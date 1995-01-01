Галицкий: «Воруют во всем мире. Нам надо прекратить рассказывать про распилы, а тупо работать»

А про работу он правильно сказал, и про лишний трёп тоже. Нужны результаты во всём и не в первую очередь в футболе. Нужен позитив в этой жизни. "Чорт подери", мы один раз живём.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не стал отрицать, что в футбольном хозяйстве России происходят финансовые махинации. Функционер предлагает не говорить о них.
«Вы знаете, люди, которые говорят про распил, вообще не кажутся мне позитивными. Вы мне хотите сказать, что в России воруют? Во всем мире воруют. Вы хотите сказать, что футбол состоит из воровства. Да нет, футбол состоит из забитого гола. Футбол состоит из этих мальчиков, которые выходят на арену и которые собирают по 40-50 тыс.
Нам надо прекратить рассказывать про запилы и распилы, а просто тупо работать каждый день, пробовать улучшать свои школы, пробовать искать дарования, пробовать работать с тренерским составом, платить в детских школах тренерам больше, пробовать отправлять их на тренировки, и когда-то будет результат», – считает Галицкий.
- Функционер основал клуб в 2008 году.
- За 11 лет клуб прошел путь от ПФЛ до Лиги Европы.
- Также в течение этого времени клуб обзавелся собственным стадионом.