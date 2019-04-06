«Первый раз такое». Вратарю «Анжи» Дюпину подарили букет цветов

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин сообщил, что получил в подарок букет цветов. Его сделала одна из болельщиц.

«Спасибо большое болельщикам за поддержку, спасибо болельщице за цветы, на этом фото ее нет. Неожиданно конечно получать цветы, Первый раз такое.

В общем, спасибо всем, кто пришел, вас хорошо было сегодня слышно, команде спасибо за самоотдачу, обнял», – написал игрок после матча 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Дюпин в текущем сезоне не пропустил в РПЛ ни одного матча.

Вратарь выступает в Дагестане с прошлого года.

«Анжи» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.