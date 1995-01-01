Галицкий – о ценах на билеты: «Стараемся, чтобы простые люди получали такое же удовольствие, как и те, у кого больше денег»

Если на двух последних играх было чуть больше чем пол стадиона, то и смысла повышать цены нет. Многие владельцы абонементов и те не всегда ходят на игры. А абонементы есть и по 5000 на год и дешевле.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поговорил о ценовой политике клуба. Она ориентирована на максимальную доступность футбольного матча.
«Мы спорили с менеджментом. Они ругались, что слишком билеты быстро ушли, что мы должны были на треть поднять цены, и, наверное, они правы, за исключением того, что у нас не настолько богатый народ сейчас.
Мы стараемся, чтоб простые люди, которые тяжело работают и много, получали удовольствие такое же, как те, у кого больше денег. И этот баланс мы должны держать», – сказал функционер.
- Функционер основал клуб в 2008 году.
- За 11 лет клуб прошел путь от ПФЛ до Лиги Европы.
- Также в течение этого времени клуб обзавелся собственным стадионом.