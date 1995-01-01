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    Галицкий – о ценах на билеты: «Стараемся, чтобы простые люди получали такое же удовольствие, как и те, у кого больше денег»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поговорил о ценовой политике клуба. Она ориентирована на максимальную доступность футбольного матча.

    «Мы спорили с менеджментом. Они ругались, что слишком билеты быстро ушли, что мы должны были на треть поднять цены, и, наверное, они правы, за исключением того, что у нас не настолько богатый народ сейчас.

    Мы стараемся, чтоб простые люди, которые тяжело работают и много, получали удовольствие такое же, как те, у кого больше денег. И этот баланс мы должны держать», – сказал функционер.

    • Функционер основал клуб в 2008 году.
    • За 11 лет клуб прошел путь от ПФЛ до Лиги Европы.
    • Также в течение этого времени клуб обзавелся собственным стадионом.

    Источник: YouTube-канал «Русские норм!»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +316

      Ковастер 2 минуты назад

      Если на двух последних играх было чуть больше чем пол стадиона, то и смысла повышать цены нет. Многие владельцы абонементов и те не всегда ходят на игры. А абонементы есть и по 5000 на год и дешевле.

      0
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      Рейтинг: +527

      Krd123 2 минуты назад

      Сергей Николаевич человечища!!!!! Столько для города про так сделал и ни чего не требует взамен! Жаль не наш он губернатор!

      1
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      Рейтинг: +316

      Ковастер > Krd123 44 секунды назад

      Боюсь, Что в политику его не пускают. Что бы бизнес не смещался с политикой

      0
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      Рейтинг: +66764

      Рубик Докоян 11 минут назад

      Наверное в ценовом сегменте есть возможность дифференцировать цены на билеты в зависимости от расположения сектора, мест и обзора футбольного поля. Лучшие и удобные места с ценами, которые себе может позволить состоятельная публика. Для других дешевле, тем более, что на матчи "Краснодара" приходят семьями. Здесь Галицкий мудро поступает как хозяин. Он и воспитывает болельщиков и многое для них делает как на стадионе так и в самом городе. Тут ему респект и уважуха !

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