Галицкий: «Наш футбол развивается. Вижу великолепное будущее»

Не уточнил, а интересно было бы узнать, с каких это пор. А так, привет от зюбы, и смотри на тАбло.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил перспективы российского футбола. Функционер видит будущее великолепным.
«Люди, которые мало что делают, привыкли все мазать черной краской. И легче всего рассказывать про то, что все разворовали, все куда-то девалось, ничего не осталось. Но это неправда. Я вижу, что наш футбол развивается точно. Я вижу великолепное будущее.
Просто, наверное, терпение — это такое редкое качество, которое нам не очень свойственно. Мы хотим все и сегодня. С чего, если европейцы больше вкладывают в футбол, мы должны их обыгрывать?» – сказал Галицкий.
- Функционер основал клуб в 2008 году.
- За 11 лет клуб прошел путь от ПФЛ до Лиги Европы.
- Также в течение этого времени клуб обзавелся собственным стадионом.