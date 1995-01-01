Галицкий: «Наш футбол развивается. Вижу великолепное будущее»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил перспективы российского футбола. Функционер видит будущее великолепным.

«Люди, которые мало что делают, привыкли все мазать черной краской. И легче всего рассказывать про то, что все разворовали, все куда-то девалось, ничего не осталось. Но это неправда. Я вижу, что наш футбол развивается точно. Я вижу великолепное будущее.

Просто, наверное, терпение — это такое редкое качество, которое нам не очень свойственно. Мы хотим все и сегодня. С чего, если европейцы больше вкладывают в футбол, мы должны их обыгрывать?» – сказал Галицкий.