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    Галицкий: «Наш футбол развивается. Вижу великолепное будущее»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил перспективы российского футбола. Функционер видит будущее великолепным.

    «Люди, которые мало что делают, привыкли все мазать черной краской. И легче всего рассказывать про то, что все разворовали, все куда-то девалось, ничего не осталось. Но это неправда. Я вижу, что наш футбол развивается точно. Я вижу великолепное будущее.

    Просто, наверное, терпение — это такое редкое качество, которое нам не очень свойственно. Мы хотим все и сегодня. С чего, если европейцы больше вкладывают в футбол, мы должны их обыгрывать?» – сказал Галицкий.

    • Функционер основал клуб в 2008 году.
    • За 11 лет клуб прошел путь от ПФЛ до Лиги Европы.
    • Также в течение этого времени клуб обзавелся собственным стадионом.

    Источник: YouTube-канал «Русские норм!»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +18934

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Не уточнил, а интересно было бы узнать, с каких это пор. А так, привет от зюбы, и смотри на тАбло.

      0
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      Рейтинг: +4842

      KLIM777 12 минут назад

      не правда. Больше половины матчей такое дерьмо собачье

      0
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      Рейтинг: +316

      Ковастер > KLIM777 7 минут назад

      Будет больше частных клубов, будет меньше распилов, будет и более качественный футбол. От бюджетных то клубов толку нет. Частный бизнес нужно привлекать а большой спорт, а не отпускать в Монако Челси.

      0
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      Рейтинг: +181

      xkixerx > Ковастер 2 минуты назад

      Не все готовы вкладывать деньги, заранее, зная, что отдачи не будет. В России футбол это убыточный бизнес.

      0
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      Рейтинг: +1363

      TOMSON 33 минуты назад

      В целом согласен. Есть взлёты и спады, но в целом движемся вперёд.

      1
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      Рейтинг: +316

      Ковастер 44 минуты назад

      Респект и уважение таким людям как С.Н.Галицкий. Более того , хочется сказать спасибо за хорошую команду созданную на ровном месте. Сегодня Ф.К.Краснодар без преувеличения гордость края. Стадион красавец, на который с удовольствием едут и жители города, края, и соседи Ставрополья и Ростовской области. Благодаря усилиям и личному финансированию, создана прекрасная детская академия, которая начинает давать первые результаты. Уже пять воспитанников в заявке основного состава. На всех турнирных этапах есть свои команды, и начавший заметно прогрессировать игрок может за один сезон пройти от чемпионата края до основной команды. СПАСИБО!!!

      2
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      Рейтинг: +9180

      Garrincha58 55 минут назад

      где он развивается кто это видит только те кто думает что видит или хочет так видеть но ничего не видно даже в перескоп

      1
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      Рейтинг: +2844

      александр п > Ковастер 36 минут назад

      Речь о российском футболе, а не о ФК "Краснодар"

      0
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      Рейтинг: +2844

      александр п > Garrincha58 34 минуты назад

      Ему есть ,что терять.Вот и вынужден дурака включать.

      0
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      Рейтинг: +316

      Ковастер > Garrincha58 32 минуты назад

      Только слепой не видит как за 15 лет выросла команда, от любительского клуба в первенстве города, до одного из лидеров Российского Футбола. Надеюсь не нужно напоминать, что из бюджета города и края деньги никто не выделял, а стадион построен в десятки раз красивее и комфортные , нежели чем у Главной Команды ( с историей и традициями лифтеров) Кубань Краснодар. А тем кто не видит в Перископ, хочется напомнить , что в перископ смотрят с борта подводной лодки, а таковых в черте города не наблюдается. Хотите увидеть стадион приезжайте или глаза откройте. Да к стати можете глянуть и в турнирную таблицу, там ФК.Краснодар в числе претендентов на медали.

      2
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      Рейтинг: +316

      Ковастер > александр п 29 минут назад

      О !!! Российский футбол впервые в своей истории представляет в ЛЧ три команды. Если это не прогресс? Если этого не видно? Извините.

      0
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      Рейтинг: +1363

      TOMSON > Ковастер 21 минуту назад

      Не было у нас 3х команд в ЛЧ никогда. В квалификации да, но в группе не было. И это не в первые в истории.

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      Рейтинг: +526

      Cubinec1989 > Garrincha58 18 минут назад

      У нас, в Краснодаре, развивается.

      0
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      Рейтинг: +2844

      александр п > Ковастер 12 минут назад

      Здесь скорее регресс Португалии,экспортирующая всех лучших игроков уже много лет.А у нас не одного представители в топ-лигах.Да и выступление в ЛЧ иначе как провальным не назовёшь.А разгром нашего лидера испанским аутсайдером ,такого "прогресса" даже не припомню.

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