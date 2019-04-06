«Гордимся всей страной!». Дзюба поздравил хоккеиста Кучерова с рекордом в НХЛ

Российский хоккеист американской «Тампы-Бэй» Никита Кучеров побил рекорд соотечественника Александра Могильного по числу очков в одном сезоне НХЛ. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата у форварда 128 набранных баллов (включаются голы и передачи).

«128 очков – это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!» – написал в социальной сети форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Кучеров в текущем сезоне – лучший бомбардир НХЛ.

25-летний хоккеист – уроженец Майкопа, воспитанник системы ХК ЦСКА.

«Зенит» Дзюбы в 19:00 по Москве начнет матч с «Локомотивом».