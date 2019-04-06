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    «Гордимся всей страной!». Дзюба поздравил хоккеиста Кучерова с рекордом в НХЛ

    Российский хоккеист американской «Тампы-Бэй» Никита Кучеров побил рекорд соотечественника Александра Могильного по числу очков в одном сезоне НХЛ. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата у форварда 128 набранных баллов (включаются голы и передачи).

    «128 очков – это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!» – написал в социальной сети форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    • Кучеров в текущем сезоне – лучший бомбардир НХЛ.
    • 25-летний хоккеист – уроженец Майкопа, воспитанник системы ХК ЦСКА.
    • «Зенит» Дзюбы в 19:00 по Москве начнет матч с «Локомотивом».

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18934

      gol_kak_sokol 7 минут назад

      зюба явно метит в думу или общественную палатку.

      0
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      Рейтинг: +251

      Simbirsk 30 минут назад

      Артем молодец! Как человек он мне все больше и больше симпатизирует. Успехов в спорте ему и всем нашим спортсменам независимо от вида спорта!

      1
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      Рейтинг: +9180

      Garrincha58 49 минут назад

      насрать на ваши минуса

      0
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      Рейтинг: +2522

      BarStep > Garrincha58 24 минуты назад

      Коста, чтоль вдохновил?

      0
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      Рейтинг: +9180

      Garrincha58 57 минут назад

      да нас...ть мне на НХЛ и их рекорды

      0
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      Рейтинг: +22

      overlom 57 минут назад

      Куч the best!

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