Галицкий – о Мамаеве: «11 тысяч мальчиков ложатся спать и думают о тебе как о кумире. Твое поведение должно соответствовать»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал арест своего полузащитника Павла Мамаева. Футболист пробудет в СИЗО как минимум до сентября.

«У нас [в академии] 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. За это им и платят большие деньги. Если они думают, что живут в обществе и свободны от него, то надо обращаться к классику. Когда на стадионе выкрикивают их имена, это накладывает на них обязательства, хотят они этого или нет. Как любой богатый человек, мы ограничены в каких-то вещах, которые позволены другим. Если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь.

Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать и думают о тебе как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как наш. Ребята должны знать, что неправильно бить человека стулом по голове, что неправильно вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны на это реагировать. Я не желаю Павлу зла и хочу, чтобы для него это поскорее закончилось, но эти мальчики должны знать, что мы всегда будем так реагировать, когда речь зайдeт о подобной поведенческой модели», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».