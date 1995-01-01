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    Галицкий – о Мамаеве: «11 тысяч мальчиков ложатся спать и думают о тебе как о кумире. Твое поведение должно соответствовать»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал арест своего полузащитника Павла Мамаева. Футболист пробудет в СИЗО как минимум до сентября.

    «У нас [в академии] 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. За это им и платят большие деньги. Если они думают, что живут в обществе и свободны от него, то надо обращаться к классику. Когда на стадионе выкрикивают их имена, это накладывает на них обязательства, хотят они этого или нет. Как любой богатый человек, мы ограничены в каких-то вещах, которые позволены другим. Если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь.

    Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать и думают о тебе как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как наш. Ребята должны знать, что неправильно бить человека стулом по голове, что неправильно вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны на это реагировать. Я не желаю Павлу зла и хочу, чтобы для него это поскорее закончилось, но эти мальчики должны знать, что мы всегда будем так реагировать, когда речь зайдeт о подобной поведенческой модели», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».

    • Мамаев в компании другого футболиста Александра Кокорина напал на двух человек осенью в Москве.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Мамаев выступает за «Краснодар» с 2013 года.

    Источник: YouTube-канал «Русские норм!»

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