Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о травмах, которые он получил в сезоне-2018/19.

В августе 2018 года игрок получил травму колена и не играл до октября.

В октябре он восстановился и вернулся в состав, снова получил травму и восстановился в середине декабря.

В начале марта он получил еще одну травму и восстановился в конце того же месяца.

«Сейчас загруженный конец сезона, мне просто нужно сделать то, что я могу, чтобы помочь команде побеждать. Означает ли это сыграть пять или десять игр, я приму это в любом случае.

Иногда мне кажется, что мой сезон был в два раза длиннее, чем у других игроков. Каждый раз, когда тебе нужно вернуться, тебе необходимо работать вдвое больше, без выходных, нужно работать над восстановлением.

Это куда более утомительно, чем играть в конце сезона. Много времени проводишь в одиночку, но ты должен делать это. Я это сделал и рад вернуться», – сказал Де Брюйне.

Сейчас «Манчестер Сити» играет в полуфинале Кубка Англии против «Брайтона» (1:0, первый тайм).