Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Де Брюйне – о травмах: «Иногда мне кажется, что мой сезон был в два раза длиннее, чем у других игроков»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о травмах, которые он получил в сезоне-2018/19.

    • В августе 2018 года игрок получил травму колена и не играл до октября.
    • В октябре он восстановился и вернулся в состав, снова получил травму и восстановился в середине декабря.
    • В начале марта он получил еще одну травму и восстановился в конце того же месяца.

    «Сейчас загруженный конец сезона, мне просто нужно сделать то, что я могу, чтобы помочь команде побеждать. Означает ли это сыграть пять или десять игр, я приму это в любом случае.

    Иногда мне кажется, что мой сезон был в два раза длиннее, чем у других игроков. Каждый раз, когда тебе нужно вернуться, тебе необходимо работать вдвое больше, без выходных, нужно работать над восстановлением.

    Это куда более утомительно, чем играть в конце сезона. Много времени проводишь в одиночку, но ты должен делать это. Я это сделал и рад вернуться», – сказал Де Брюйне.

    Сейчас «Манчестер Сити» играет в полуфинале Кубка Англии против «Брайтона» (1:0, первый тайм).

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru