Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Чалов сыграет с первых минут у ЦСКА, Жиго и Зобнин выйдут в старте у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на игру 22-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

    • Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • После 21-го тура красно-белые занимают пятое место в таблице и отстают от армейцев на одно очко.
    • В последних двух матча «Спартак» победил ЦСКА на своем поле со счетом 3:1 и 3:0.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:41
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16398

      oyabun 9 минут назад

      Состав ожидаемый. Победы Спартаку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -31147

      ZSB 16 минут назад

      Армейцам победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3951

      84aivengo 32 минуты назад

      жаль,что матч тв не покажет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2836

      александр п > 84aivengo 4 минуты назад

      Жаль что игру в Лужники не перенесли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13909

      VVM1964 35 минут назад

      Радостно , что у нас играют и Зобнин и Жиго , вот только в какой они форме ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +474

      policepnz > VVM1964 26 минут назад

      В акуенной! 3:1!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru