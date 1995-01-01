Чалов сыграет с первых минут у ЦСКА, Жиго и Зобнин выйдут в старте у «Спартака»

Состав ожидаемый. Победы Спартаку!
Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на игру 22-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
- Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- После 21-го тура красно-белые занимают пятое место в таблице и отстают от армейцев на одно очко.
- В последних двух матча «Спартак» победил ЦСКА на своем поле со счетом 3:1 и 3:0.