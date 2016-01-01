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    Игнатьев и Вандерсон сыграют в атаке у «Краснодара», Корниленко выйдет в нападении у «Крыльев Советов»

    «Краснодар» и «Крыльев Советов» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров. Мартынович, Спайич, Скопинцев, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Тимофеев, Самедов, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Корниленко.

    • Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • Краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, самарская команды располагается на 11-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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