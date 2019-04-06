Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Marca: Иско хочет остаться в «Реале» и отклоняет любые запросы от других клубов

    Полузащитник «Реала» Иско не собирается уходить из клуба.

    Как сообщает Marca, 26-летний футболист стремится остаться в Мадриде и отклоняет любые запросы от других клубов, так как хочет играть только на «Сантьяго Бернабеу».

    Решение не переходить в другую команду обусловлено не только спортивной составляющей, но семьей. У хавбека есть сын, который живет в городе между Малагой и Мадридом, в двух с половиной часах езды на поезде, и игрок хочет находиться поближе к нему. Кроме того, он ждет ребенка со своей нынешней девушкой Сарой Саламо. Так что отъезд из Испании – это последнее, что он хотел бы сделать. В связи с этим Иско не рассматривает возможность ухода из «Реала» этим летом.

    • Иско перешел в мадридский клуб из «Малаги» в 2013 году.
    • Всего испанец провел за «Реал» 269 матчей, забил 48 голов и сделал 52 результативные передачи.
    • Контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что Иско входит в сферу интересов «Барселоны», а также итальянских и английских топ-клубов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru