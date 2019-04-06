Marca: Иско хочет остаться в «Реале» и отклоняет любые запросы от других клубов

Полузащитник «Реала» Иско не собирается уходить из клуба.

Как сообщает Marca, 26-летний футболист стремится остаться в Мадриде и отклоняет любые запросы от других клубов, так как хочет играть только на «Сантьяго Бернабеу».

Решение не переходить в другую команду обусловлено не только спортивной составляющей, но семьей. У хавбека есть сын, который живет в городе между Малагой и Мадридом, в двух с половиной часах езды на поезде, и игрок хочет находиться поближе к нему. Кроме того, он ждет ребенка со своей нынешней девушкой Сарой Саламо. Так что отъезд из Испании – это последнее, что он хотел бы сделать. В связи с этим Иско не рассматривает возможность ухода из «Реала» этим летом.