Marca: Иско хочет остаться в «Реале» и отклоняет любые запросы от других клубов

Полузащитник «Реала» Иско не собирается уходить из клуба.
Как сообщает Marca, 26-летний футболист стремится остаться в Мадриде и отклоняет любые запросы от других клубов, так как хочет играть только на «Сантьяго Бернабеу».
Решение не переходить в другую команду обусловлено не только спортивной составляющей, но семьей. У хавбека есть сын, который живет в городе между Малагой и Мадридом, в двух с половиной часах езды на поезде, и игрок хочет находиться поближе к нему. Кроме того, он ждет ребенка со своей нынешней девушкой Сарой Саламо. Так что отъезд из Испании – это последнее, что он хотел бы сделать. В связи с этим Иско не рассматривает возможность ухода из «Реала» этим летом.
- Иско перешел в мадридский клуб из «Малаги» в 2013 году.
- Всего испанец провел за «Реал» 269 матчей, забил 48 голов и сделал 52 результативные передачи.
- Контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года.
- Ранее сообщалось, что Иско входит в сферу интересов «Барселоны», а также итальянских и английских топ-клубов.