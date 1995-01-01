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    Уткин: «Сегодня я болею за ЦСКА. У него на поле нет игроков, поведение которых вне поля вызывает у меня отвращение»

    Комментатор и журналист Василий Уткин признался, что будет переживать за ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Сегодня я болею за ЦСКА. Я ж не болельщик. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде. В ней мне никто не пудрит мозги и не пытается казаться тем, кем не является.

    У ЦСКА на поле нет футболистов, поведение которых вне поля вызывает у меня отвращение. Может быть, они и есть, но они не выпячивают это – ни по глупости, ни по неосторожности.

    Я понимаю, что ЦСКА будет делать в следующем году в Лиге чемпионов. А мне нравится болеть за наши команды в Лиге чемпионов. Я там даже за «Зенит» могу болеть.

    То есть, я не уверен, что ЦСКА в ЛЧ ждет успех. Не обязательно. Наш футбол деградировал последние два-три сезона, но ЦСКА вне этого тренда. Потому что живет по средствам. Как и «Краснодар». Это еще одна команда, про которую я понимаю, что в ней происходит и почему. И мне было бы приятно, если бы «Спартак» и «Локомотив» в этом туре потеряли очки, а ЦСКА и «Краснодар» набрали.

    Еще я за ЦСКА сегодня потому, что у ЦСКА на финише самый сложный календарь. Дело в том, что это выражение кажется мне идиотским. От того, что ЦСКА больше играет с непосредственными конкурентами, только болван делает вывод о сложности. Это не сложность, милый болван. Это бонус. Благодаря этому ЦСКА имеет максимальное влияние на распределение мест в таблице. Набирая очки, он отнимает их у конкурентов. Это гораздо важнее, чем идти параллельными курсами, набирать три очка в субботу и полагаться хрен знает на что, чтобы оно отобрало очки у твоего соперника в воскресенье. То есть успехи ЦСКА – гарантия интересной концовки чемпионата.

    Мне нравится быть не болельщиком, а зрителем. Меня поддостали за 25 лет вопросом, за кого я болею. Отлично, что сегодня я могу на примере показать, как это устроено. Сегодня я за ЦСКА. А про завтра я решу завтра. Я – зритель», – написал Уткин в телеграме.

    • Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет сегодня, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • После 21-го тура красно-белые занимают пятое место в таблице и отстают от армейцев на одно очко.
    • В последних двух матча «Спартак» победил ЦСКА на своем поле со счетом 3:1 и 3:0.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66593

      Рубик Докоян 11 минут назад

      Был бы рядовым зрителем и не лез в публичное пространство со своим словесными экзерсисами, будоража воспалённые умы таких же недоучек. Когда болеешь-- надо лечиться и желательно у профессиональных врачей.

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      Рейтинг: +2701

      Агасфер 17 минут назад

      Капец,в душе зреет протест! Неужели мне придётся поболеть за "Спартак",больно уж пребывание "в одной лодке" с Васей вызывает моё отвращение!
      Хотя изложил свою точку зрения очень интересно,мотивировано и достойно.С ней можно согласиться,но сам его сложившийся образ вызывает внутренний протест...

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