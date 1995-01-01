Уткин: «Сегодня я болею за ЦСКА. У него на поле нет игроков, поведение которых вне поля вызывает у меня отвращение»

Комментатор и журналист Василий Уткин признался, что будет переживать за ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Сегодня я болею за ЦСКА. Я ж не болельщик. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде. В ней мне никто не пудрит мозги и не пытается казаться тем, кем не является.

У ЦСКА на поле нет футболистов, поведение которых вне поля вызывает у меня отвращение. Может быть, они и есть, но они не выпячивают это – ни по глупости, ни по неосторожности.

Я понимаю, что ЦСКА будет делать в следующем году в Лиге чемпионов. А мне нравится болеть за наши команды в Лиге чемпионов. Я там даже за «Зенит» могу болеть.

То есть, я не уверен, что ЦСКА в ЛЧ ждет успех. Не обязательно. Наш футбол деградировал последние два-три сезона, но ЦСКА вне этого тренда. Потому что живет по средствам. Как и «Краснодар». Это еще одна команда, про которую я понимаю, что в ней происходит и почему. И мне было бы приятно, если бы «Спартак» и «Локомотив» в этом туре потеряли очки, а ЦСКА и «Краснодар» набрали.

Еще я за ЦСКА сегодня потому, что у ЦСКА на финише самый сложный календарь. Дело в том, что это выражение кажется мне идиотским. От того, что ЦСКА больше играет с непосредственными конкурентами, только болван делает вывод о сложности. Это не сложность, милый болван. Это бонус. Благодаря этому ЦСКА имеет максимальное влияние на распределение мест в таблице. Набирая очки, он отнимает их у конкурентов. Это гораздо важнее, чем идти параллельными курсами, набирать три очка в субботу и полагаться хрен знает на что, чтобы оно отобрало очки у твоего соперника в воскресенье. То есть успехи ЦСКА – гарантия интересной концовки чемпионата.

Мне нравится быть не болельщиком, а зрителем. Меня поддостали за 25 лет вопросом, за кого я болею. Отлично, что сегодня я могу на примере показать, как это устроено. Сегодня я за ЦСКА. А про завтра я решу завтра. Я – зритель», – написал Уткин в телеграме.