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    «БИЗНЕС Online»: тренеры «Спартака» ввели систему баллов для игроков. Аутсайдеры оплачивают командный ужин

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ввел систему баллов для футболистов команды.

    Как сообщает «БИЗНЕС Online», по итогам каждой тренировки игрокам начисляются очки за их действия во время занятия. Это делает аналитик Михаил Кожевников. Полевые футболисты и вратари получают баллы за все игровые упражнения, удары по воротам и так далее.

    Игроки команды, победившей в двухстороннем матче, зарабатывают по три очка [ничья или поражение – ноль баллов]. После каждой тренировки определяются победители, которым начисляется наибольшее количество очков. В конце месяца все набранные баллы суммируются. Футболисты, заработавшие меньше всех очков, платят за командный ужин в ресторане.

    Таким образом, Кононов хочет мотивировать игроков на тренировках методом ввода соревновательного элемента.

    Также тренерский штаб ввел командный ужин, как обязательную меру. Минимум один раз в месяц футболисты и тренеры собираются в ресторане за счет аутсайдеров по набранным на занятиях очкам. Помимо этого, после домашних матчей Кононов собирает игроков в ресторане и дает им возможность пообщаться.

    В конце вечера Кононов говорит речь перед командой, обращая внимание на негативные и положительные стороны прошедшей, подводя небольшие итоги.

    Кроме того, ради максимального комфорта футболистов на базе в Тарасовке стали проводить общекомандные обеды с их семьями.

    • Сегодня «Спартак» примет ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В турнирной таблице красно-белые идут на пятой строчке и отстают от армейцев на одно очко.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +30178

      Полная Канистра 3 минуты назад

      обеды с семьями согласен а остальное бред зачем? ведь каждый старается на тренировке по разному кто то после травмы нагрузки меньше кто то по другой причине по болезни или потеря родных где в душе горько а эта система просто деградирует и давит на умы игроков и ещё стол накрыть не дело это

      1
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      Рейтинг: +5335

      Eddyson 22 минуты назад

      тренеры «Спартака» придумали как ходить в ресторан за счет футболистов. Только чего в этой схеме нового?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +219

      dimmmka 33 минуты назад

      В итоге лучшие отожрутся и будут худшими.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2829

      александр п 42 минуты назад

      Соревнование великая вещь,помню в стройотряде рыли котлован под фундаменты .Так вот когда придумали соревноваться,вырыли за день раза в два больше и при этом совершенно не устали.От головы гораздо больше идёт ,чем можно подумать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16390

      oyabun 44 минуты назад

      Ну это все цветочки. А как насчет штрафов за плохую игру для аутсайдеров по итогам официальных матчей?

      1
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      Рейтинг: +2829

      александр п > oyabun 38 минут назад

      Игра это уже результат,который определяется тем как поработали на тренировках.Там всё закладывается.А плохая игра связана с плохой физической формой чаще всего.

      0
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      Рейтинг: +12161

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Кононов отнял бизнес у Глушакова, тот заставлял "аутсайдеров" оплачивать походы в Сандуны.

      0
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      Рейтинг: +673

      Mirak92 45 минут назад

      Уже не чем мотивировать ...это край уже

      2
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      Рейтинг: +13898

      VVM1964 51 минуту назад

      Креативненько ))) Так глядишь и для премиальных по итогам дойдем )

      2
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      Рейтинг: +471

      Genz 54 минуты назад

      До прихода Семина игроки локомотива после домашних игр тоже шли обсуждать в ресторан итоги матча. Меньше литра дорогого коньяка в каждую пасть не заливали. Их потом влежку развозили по домам

      0
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      Рейтинг: +416

      Фанат Рубина 1 час назад

      шлюшаков алименты на детей платить не хочет, я думаю он и здесь за воняет

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