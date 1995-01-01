«БИЗНЕС Online»: тренеры «Спартака» ввели систему баллов для игроков. Аутсайдеры оплачивают командный ужин

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ввел систему баллов для футболистов команды.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», по итогам каждой тренировки игрокам начисляются очки за их действия во время занятия. Это делает аналитик Михаил Кожевников. Полевые футболисты и вратари получают баллы за все игровые упражнения, удары по воротам и так далее.

Игроки команды, победившей в двухстороннем матче, зарабатывают по три очка [ничья или поражение – ноль баллов]. После каждой тренировки определяются победители, которым начисляется наибольшее количество очков. В конце месяца все набранные баллы суммируются. Футболисты, заработавшие меньше всех очков, платят за командный ужин в ресторане.

Таким образом, Кононов хочет мотивировать игроков на тренировках методом ввода соревновательного элемента.

Также тренерский штаб ввел командный ужин, как обязательную меру. Минимум один раз в месяц футболисты и тренеры собираются в ресторане за счет аутсайдеров по набранным на занятиях очкам. Помимо этого, после домашних матчей Кононов собирает игроков в ресторане и дает им возможность пообщаться.

В конце вечера Кононов говорит речь перед командой, обращая внимание на негативные и положительные стороны прошедшей, подводя небольшие итоги.

Кроме того, ради максимального комфорта футболистов на базе в Тарасовке стали проводить общекомандные обеды с их семьями.