73-летний израильтянин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный игрок

Голкипер израильского клуба «Ирони Йегуда» Исаак Хайик установил новый мировой рекорд как самый возрастной игрок, сыгравший на профессиональном уровне.

Хайик, которому на следующей неделе исполняется 74 года, принял участие в матче четвертой по силе лиге Израиля с «Маккаби Рамат Ган» (1:5).

Официальный сертификат был вручен вратарю на церемонии награждения, в которой приняли участие представители Книги Гиннеса.

«Я готов к другой игре. Это является источником гордости не только для меня, но и для израильского спорта в целом», – сказал Хайик, переехавший в Израиль, когда ему было четыре года.

Предыдущий рекорд самого возрастного футболиста принадлежал уругвайцу Роберту Кармоне, который в 2015 году провел профессиональный матч в составе «Пан де Асукара» в возрасте 53 лет.