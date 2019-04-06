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    Мамаев перешел в 12-местную камеру, чтобы чаще играть в футбол

    Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев променял двухместную камеру в СИЗО «Бутырка» на 12-местную, чтобы иметь возможность чаще играть в футбол.

    «Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит. Мамаеву удается поиграть в футбол раз в несколько недель», – сказал Мельников.

    На этой неделе суд продлил арест Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.

    Фигуранты уголовного дела находятся в СИЗО с 11 октября прошлого года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4050

      BRO_football 23 минуты назад

      Стоимость трансфера в 12-местную камеру составило 500 тысяч рублей.

      -1
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      Рейтинг: +414

      Фанат Рубина 1 час назад

      а коко и так норм видимо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2686

      Агасфер 1 час назад

      Шесть на шесть,это уже мини-футбол! И площадь позволяет.Молодец! А до посадки казался бОльшим раздолбаем,чем приятель Кокорекин,да и его всегда обвиняли,что он портит газёныша.А теперь стало понятно,кто любит футбол,и кто кого портит.Поведение Мамаевы-то оказалось подостойнее.

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