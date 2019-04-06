Мамаев перешел в 12-местную камеру, чтобы чаще играть в футбол

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев променял двухместную камеру в СИЗО «Бутырка» на 12-местную, чтобы иметь возможность чаще играть в футбол.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит. Мамаеву удается поиграть в футбол раз в несколько недель», – сказал Мельников.

На этой неделе суд продлил арест Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.

Фигуранты уголовного дела находятся в СИЗО с 11 октября прошлого года.