Сарри – об Игуаине: «Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ. Это было проблемой и для Луиса Суареса в «Ливерпуле»

Сравнения не корректное. Они в разном возрасте переходили и с различным игровым багажом. Суарес в 24 года из Аякса, а Игуаин в 31, имея за плечами большой опыт выступлений в Реале, Наполи, Юве и Милане. Первый шёл на ярмарку тогда, а Игуаин сейчас с неё возвращается...
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда Гонсало Игуаина.
«Он должен прибавить физически и психологически, но я думаю, что он будет очень важен для нас в заключительной части сезона. В первые месяцы игры в АПЛ приходится нелегко, поэтому ему нужно время, чтобы улучшить свою форму и приспособиться к лиге. Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ. Это было проблемой и для Луиса Суареса в «Ливерпуле», потому что сразу после перехода в команду он забил всего три мяча, но в следующем сезоне он забил уже 23 гола», – сказал Сарри.
- «Челси» арендовал Игуаина в январе у «Ювентуса» за девять миллионов евро.
- В составе лондонской команды аргентинец забил три гола в 11 матчах.
- Отличиться ему удалось в играх с двумя худшими командами АПЛ – «Хаддерсфилдом» (дважды) и «Фулхэмом».