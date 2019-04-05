Сарри – об Игуаине: «Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ. Это было проблемой и для Луиса Суареса в «Ливерпуле»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда Гонсало Игуаина.

«Он должен прибавить физически и психологически, но я думаю, что он будет очень важен для нас в заключительной части сезона. В первые месяцы игры в АПЛ приходится нелегко, поэтому ему нужно время, чтобы улучшить свою форму и приспособиться к лиге. Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ. Это было проблемой и для Луиса Суареса в «Ливерпуле», потому что сразу после перехода в команду он забил всего три мяча, но в следующем сезоне он забил уже 23 гола», – сказал Сарри.