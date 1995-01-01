Воспитанник ЦСКА Игнатов: «Желаю «Спартаку» крупной победы. Если забью – отпраздную»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

18-летний футболист является воспитанником армейцев. Взрослый контракт с красно-белыми подписал в сентябре.

«Когда я переходил из академии ЦСКА в «Спартак», то понимал, какой важный шаг делаю. На то время этот вариант был самый оптимальный, самый лучший. Я понимал, что «Спартак» даст мне очень много в плане футбольных моментов, что тут намного лучше.

Первое время я не праздновал голы в ворота ЦСКА. Я забил его всего через месяц-два после того, как перешeл в «Спартак». Сейчас, если забью, то отпраздную

Я желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве», – сказал Игнатов.