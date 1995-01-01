Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Воспитанник ЦСКА Игнатов: «Желаю «Спартаку» крупной победы. Если забью – отпраздную»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

    18-летний футболист является воспитанником армейцев. Взрослый контракт с красно-белыми подписал в сентябре.

    «Когда я переходил из академии ЦСКА в «Спартак», то понимал, какой важный шаг делаю. На то время этот вариант был самый оптимальный, самый лучший. Я понимал, что «Спартак» даст мне очень много в плане футбольных моментов, что тут намного лучше.

    Первое время я не праздновал голы в ворота ЦСКА. Я забил его всего через месяц-два после того, как перешeл в «Спартак». Сейчас, если забью, то отпраздную

    Я желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве», – сказал Игнатов.

    • Встреча пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 19:00.
    • Красно-белые с 36 очками занимает 5 место. У армейцев 37 баллов и 4 позиция.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +578

      ruded 37 минут назад

      в семье как оказалось не без уродца, морального. Играешь за клуб - играй, но выражать претензии и лить *омно на клуб, который тебя сделал футболистом - это из разряда "ниже некуда"..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +647

      CSKA471 44 минуты назад

      Каждому своё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10040

      bset 1 час назад

      Может мы дураки сидим, но в ЦСКА постоянно играет молодежь, в этом сезоне это вообще костяк команды, а все перспективные игроки играют в Рубине, Ростове и других клубах, а Дзюбу и вовсе выдворили в свое время. Так где больше дают в плане футбольных моментов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      SummerHAze 1 час назад

      Ну и сиди дальше там в свинарнике иуда.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru