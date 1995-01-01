Воспитанник ЦСКА Игнатов: «Желаю «Спартаку» крупной победы. Если забью – отпраздную»

в семье как оказалось не без уродца, морального. Играешь за клуб - играй, но выражать претензии и лить *омно на клуб, который тебя сделал футболистом - это из разряда "ниже некуда"..
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.
18-летний футболист является воспитанником армейцев. Взрослый контракт с красно-белыми подписал в сентябре.
«Когда я переходил из академии ЦСКА в «Спартак», то понимал, какой важный шаг делаю. На то время этот вариант был самый оптимальный, самый лучший. Я понимал, что «Спартак» даст мне очень много в плане футбольных моментов, что тут намного лучше.
Первое время я не праздновал голы в ворота ЦСКА. Я забил его всего через месяц-два после того, как перешeл в «Спартак». Сейчас, если забью, то отпраздную
Я желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве», – сказал Игнатов.
- Встреча пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 19:00.
- Красно-белые с 36 очками занимает 5 место. У армейцев 37 баллов и 4 позиция.