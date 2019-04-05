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    «Челси» начал кампанию по сокращению использования пластиковых отходов на стадионе

    «Челси» совместно с АПЛ и Sky Ocean Rescue [компания, освещающая проблемы, влияющие на состояние океана. Занимается писком инновационного решения проблем с выбросом пластиковых отходов в океан] запустил инициативу, направленную на сокращение количества отходов из пластика на стадионе «Стэмфорд Бридж».

    «Начиная с игры против «Вест Хэма» в понедельник и до конца сезона-2018/19 мы будем пробовать использование многоразовых стаканчиков для большинства разливных напитков, купленных на стадионе. Это является частью более крупной совместной инициативы по сокращению отходов из пластика с Премьер-лигой и проектом Sky Ocean Rescue, вдохновляющим фанатов на отказ от пластика и сокращением использования его в повседневной жизни.

    Болельщикам, которые посетят матч с «Вест Хэмом», будет предложено попробовать многоразовые чашки перед игрой и в перерыве, а затем, когда они им станут не нужны, разместить их в любом из 54-х специальных пунктов в зонах залов стадиона или вернуть в любой бар. Пожалуйста, не помещайте многоразовые чашки в обычные мусорные баки.

    После этого команды по сбору соберут использованные чашки, которые будут вымыты и повторно использованы в другой день, что в конечном итоге позволит клубу значительно сократить количество отходов одноразового использования на стадионе», – говорится в заявлении на сайте «Челси».

    • Матч 33-го тура АПЛ «Челси» – «Вест Хэм» состоится в понедельник, 8 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Синие занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 63 очка.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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