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    Орлов – о Кокорине и Мамаеве: «Для меня это позор нашей судебной системы. Ребят убили с точки зрения футбола»

    Комментатор Геннадий Орлов считает неправильным держать в СИЗО на протяжении долгого времени нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его словам, это позор судебной системы.

    «Для меня это позор нашей судебной системы. 18 следователей! Что творится? Во-первых, ребят убили с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина? Понимаете, что это такое?

    Говорят, он уже на своем уровне никогда не заиграет? Ну, нет. Никогда не говори никогда. Он еще не такой старый, все может быть. Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие чего ж там расследует, интересно?

    Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, а оттуда, из Москвы, идет разговор про семь лет! И каждый раз перед очередным разбирательством выступает пресс-атташе президента, господин Песков. И он как будто дает установку: «Нет». Уже Дмитрий Киселев, к которому мы не испытываем больших радостных чувств, сказал: «Сколько ж можно держать их?»

    Ну как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники и люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли. Такие тоже есть у нас люди. Сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок!» – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии арест футболистов дважды продлевался в декабре и феврале.
    • 3 апреля суд в третий раз удовлетворил просьбу следствия и оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3483

      3a zenit 9 минут назад

      я тут бухал всю ночь и не пошел на работу,в этом виноват магазин который продал мне бухло!Логично же?

      0
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      Рейтинг: +332

      УхоГорлоНос 13 минут назад

      Наверное судебная система им в руки стул дала и заставила человека бить.
      Жертвы что уж скажешь

      1
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      Рейтинг: +1554

      Evgeni1952 15 минут назад

      Их убили шальные деньги и вседозволенность.

      2
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      Рейтинг: +65

      АлексOZ 21 минуту назад

      МамаКоко не простили 1) кутёж в Монако 2)наезд на разработчика президентского авто. Я пару раз писал в аппарат Президента по поводу беспредела в Арбитражном суде по Мос. области (дело было о якобы "левом" Бош, подтасовок столько, что проосто пипец, а главное оказалось, что они два производства по разным людям захреначили в одно дело, а судья подмахнул, как баба задом, даже не увидев это) приходил пафосный ответ "мы мол в судебные дела не лезем" и типа нам пох, что твориться беспредел!!! А тут куча видео, свидетели, доказательства что водила ударил первый и провоцировал оскорблениями, но дело даже не в этом ... если бы не было "обиженных" очень высокопоставленных ..... (вы вспомните как начиналось дело бывшего министра обороны! пока кое-кто не обиделся, что Сердюк изменяет его дочурке с Васькой ....) дело бы рассмотрели за три дня, ну или срок или условный и на поруки, короче уже давно бы был результат, а здесь неееет!!! здесь мы вам демонстративно покажем, что нехрен прыгать выше, чем мы вам разрешаем!!! "гондурасы", они везде ...

      2
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      Рейтинг: +3208

      APchelov 27 минут назад

      Ну если Геннадию Сергеичу что-то непонятно, стулом ему в голову, например, от Капризова. Что запоёт наша певчая птица?

      1
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      Рейтинг: +2797

      александр п > APchelov 19 минут назад

      А Генадий Сергеевич незнакомых людей когда нибудь питорасами и шлюхами обзывал публично и в лицо.Сам попробуй сделать так в каком нибудь ресторане,громко,с выражением,и настойчиво повторяй.

      -1
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      Рейтинг: +471

      Genz 28 минут назад

      я подслушал тут у кремлевской стены, что Путин дал отмашку ещё на пол года сидеть. Так и сказал колокольцеву- пусть парни переселят в СИЗО с едой из магазина азбука, чем судить и отправлять в настоящую тюрьму к убийцам.

      0
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      Рейтинг: +67

      CheToTaM 31 минуту назад

      Сколько можно об одном и том же? И для всех они жертвы. Всего пару дней назад была новость, что их адвокаты подадут ходатайство о возвращении дела прокурору. Пока они под следствием - им день в СИЗО идёт за два - вот и тянут время, чтобы условный срок получить.

      0
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      Рейтинг: +18913

      gol_kak_sokol 46 минут назад

      Просто глумятся, чтобы показать, что есть неприкасаемые.

      0
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      Рейтинг: +5479

      ufos73 48 минут назад

      Интересно, если бы суд им законную 3-ку дал, что бы Орел этот тогда кукарекал??? То же не справедливо, то же убили футболистов? ))
      Они сами убили свою карьеру, и не хер с больной головы на здоровую то валить...

      3
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      Рейтинг: +183

      Влад-20 49 минут назад

      Если хотят кулаками махать надо идти в другой спорт и пинаться с равными соперниками, Орлов еще тот нытик.

      2
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