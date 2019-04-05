Орлов – о Кокорине и Мамаеве: «Для меня это позор нашей судебной системы. Ребят убили с точки зрения футбола»

Комментатор Геннадий Орлов считает неправильным держать в СИЗО на протяжении долгого времени нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его словам, это позор судебной системы.

«Для меня это позор нашей судебной системы. 18 следователей! Что творится? Во-первых, ребят убили с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина? Понимаете, что это такое?

Говорят, он уже на своем уровне никогда не заиграет? Ну, нет. Никогда не говори никогда. Он еще не такой старый, все может быть. Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие чего ж там расследует, интересно?

Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, а оттуда, из Москвы, идет разговор про семь лет! И каждый раз перед очередным разбирательством выступает пресс-атташе президента, господин Песков. И он как будто дает установку: «Нет». Уже Дмитрий Киселев, к которому мы не испытываем больших радостных чувств, сказал: «Сколько ж можно держать их?»

Ну как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники и люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли. Такие тоже есть у нас люди. Сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок!» – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».