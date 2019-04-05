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    Фаната «Спартака» перед игрой с ЦСКА забрали в полицию из-за нарушения запрета на посещение матчей

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов сообщил, что правоохранительные органы начали собирать на него материал для подачи в суд за нарушение запрета на посещение матчей.

    «Сегодня меня вызвали в полицию на беседу по поводу моего бана на посещение домашних матчей «Спартака» в преддверии завтрашнего дерби. После того, как я явился в полицию, на меня начали собирать материал в суд по поводу нарушения бана», – сказал Голунов.

    В конце ноября Голунов выбежал на поле во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» – «Рапид» (1:2) и толкнул капитана красно-белых Дениса Глушакова. За это фаната арестовали на 10 суток и наложили пятилетний запрет на посещение матчей. Несмотря на это, Голунов 17 марта посетил игру 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    В субботу, 6 апреля, «Спартак» примет ЦСКА во встрече 22-го тура. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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