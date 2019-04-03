Адвокат: «Правая нога Кокорина – в том же болезненном состоянии. Ее ежедневно осматривают фельдшеры СИЗО»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, как будет проходить судебный процесс над форвардом петербуржцев, его младшим братом Кириллом Кокориным, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и футболистом любительской команды Александром Протасовицким.

В октябре все четверо были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».

В декабре, а также в феврале суд продлевал их пребывание в СИЗО еще на 60 дней. 3 марта суд продлил арест до 25 сентября.

«Начался суд по существу обвинения, предъявленного футболистам. 03 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена на шесть месяцев в целях обеспечения явки подсудимых на судебные слушания. Относительно ходатайства о дефектах следствия, препятствующих рассмотрению дела в суде, суд высказался, что оно может быть рассмотрено при вынесении приговора, то есть, как мы предполагаем, пробелы и нарушения закона следствием могут быть восполнены судом.

Следующее заседание назначено на 9 апреля в 12 часов в Пресненском районном суде. Согласно требованиям закона оно начнется с оглашения прокурором обвинительного заключения, после чего суд выяснит отношение обвиняемых к указанному акту. Затем начнется допрос трех потерпевших: Соловчука, Пака и Гайсина, который потребует определенного времени. После них будут допрашиваться 45 свидетелей, заявленных в обвинительном заключении.

Судебное разбирательство будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней. Очевидно для нивелирования затягивания процедуры расследования следственным органом. Сведения, распространенные СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката, не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить еe очередным продлением срока стражи 03.04.19, которое, кроме того, будет обжаловано в суде апелляционной инстанции в понедельник.

Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора», – написала Стукалова в инстаграме.