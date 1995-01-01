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    Президент «Челси» Бак: «Все, что делает Абрамович подтверждает его приверженность клубу»

    Президент лондонского «Челси» Брюс Бак развеял слухи о возможной продаже клуба его владельцем Романом Абрамовичем.

    «Все, что делает Роман Абрамович, лишь подтверждает его приверженность «Челси». Мы общаемся несколько раз в день. Он обсуждает с нами игроков, темы расходов и другие клубные дела. Так что я бы сказал, что он верен «Челси», – заявил Бак.

    • Сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы.
    • Российский бизнесмен приостановил проект нового стадиона «Челси».
    • Владелец синих впервые за 10 лет не выкупил ложу на «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона.

    Источник: The Sun

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