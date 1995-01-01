Президент «Челси» Бак: «Все, что делает Абрамович подтверждает его приверженность клубу»

Президент лондонского «Челси» Брюс Бак развеял слухи о возможной продаже клуба его владельцем Романом Абрамовичем.
«Все, что делает Роман Абрамович, лишь подтверждает его приверженность «Челси». Мы общаемся несколько раз в день. Он обсуждает с нами игроков, темы расходов и другие клубные дела. Так что я бы сказал, что он верен «Челси», – заявил Бак.
- Сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы.
- Российский бизнесмен приостановил проект нового стадиона «Челси».
- Владелец синих впервые за 10 лет не выкупил ложу на «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона.