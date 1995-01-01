«Крылья Советов» – о VAR: «600 миллионов – очень большая цифра. Нереально вешать это на клубы»

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал ситуацию в возможным введением VAR в российском футболе.

«В целом отношение к введению системы VAR положительное, вопрос в другом: за чей счет, сколько стоит и как это делать, потому что пока к общему знаменателю не пришли.

600 миллионов рублей – это очень большая цифра, нереально вешать это на клубы.

По большому счету, проводящая организация – судейский корпус Российского футбольного союза, при чем здесь клубы? Естественно, мы готовы оказать какую-то помощь, но мы не можем брать все на себя, у нас нет таких свободных средств.

Было общее собрание, на котором поручили проработать этот вопрос и дать конкретные цифры. Ни к чему новому мы не пришли, дали время доработать эту тему.

VAR на матчах чемпионата России нужен, но мы к этому не готовы, потому что существует масса проблем», – сказал Шашков.