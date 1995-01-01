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    «Крылья Советов» – о VAR: «600 миллионов – очень большая цифра. Нереально вешать это на клубы»

    Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал ситуацию в возможным введением VAR в российском футболе.

    «В целом отношение к введению системы VAR положительное, вопрос в другом: за чей счет, сколько стоит и как это делать, потому что пока к общему знаменателю не пришли.

    600 миллионов рублей – это очень большая цифра, нереально вешать это на клубы.

    По большому счету, проводящая организация – судейский корпус Российского футбольного союза, при чем здесь клубы? Естественно, мы готовы оказать какую-то помощь, но мы не можем брать все на себя, у нас нет таких свободных средств.

    Было общее собрание, на котором поручили проработать этот вопрос и дать конкретные цифры. Ни к чему новому мы не пришли, дали время доработать эту тему.

    VAR на матчах чемпионата России нужен, но мы к этому не готовы, потому что существует масса проблем», – сказал Шашков.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2644

      Агасфер 6 минут назад

      Ничё,РФС поможет клубам,государство-РФС.Очередной распил госбюджета состоится,при полном воодушевлении и одобрении публики.А заглянешь за стекло,а там-"ручной Карась"... И опять рассуждения на тему.кто его купил :Гинер,Миллер,или Федун.

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      Рейтинг: +2482

      Freyk 26 минут назад

      Не понимаю, за что там 600 миллионов платить. 60 – ещё куда не шло, но 600?

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      Рейтинг: +881

      Dimka_Foxy > Freyk 24 минуты назад

      600 на 16 команд скорее всего.

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