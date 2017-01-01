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    Шапи: «Хотел бы сыграть за «Барселону». Из АПЛ поехал бы в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о клубах, в которые хотел бы перейти.

    – Есть какой-то большой клуб, в который вы хотите перейти в будущем?

    – Я, естественно, слежу за играми «Барселоны». Переживаю за них, потому что там Месси.

    Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за «Краснодар», доказывать свою состоятельность.

    А в будущем – не знаю, как все сложится. Но думаю, если это мое, то от меня не уйдет. Если свыше будет решено, я там поиграю. Если нет – то нет. Никаких предложений ни из России, ни из Европы я не получал. Мне об этом не говорили.

    – Если взять конкретную лигу, в какой клуб АПЛ вы бы поехали?

    – В «Манчестер Сити». Они играют в классный футбол. Я симпатизирую и «Ливерпулю», но «Манчестер Сити» просто разносит соперника. Это английская «Барса».

    Правда, хоть мне и нравится «Сити», я почему-то хочу, чтобы в этом сезоне АПЛ выиграл «Ливерпуль». Они давно не побеждали. Очень классная команда. И футбол Юргена Клоппа мне симпатичен.

    • 19-летний Шапи подписал взрослый контракт с «Краснодаром» в июле 2017 года после 4 лет в системе клуба.
    • В 38 матчах текущего клубного сезона забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1859

      mutabor0992 21 минуту назад

      Улыбнуло!)))А в Анжи в пфл слабо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      almanev 45 минут назад

      Во дожили, молодежь теперь в МС хочет, а не в МЮ или Ливерпуль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Борис23 50 минут назад

      Давай старайся, бери пример с Черышева.

      0
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      Рейтинг: +2392

      dinar7777dinar 1 час назад

      мечтанул ! воооооо мечтанул.

      2
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      Рейтинг: +63257

      zigbert 1 час назад

      По манере игры чем то напоминает Месси и Агуэро.

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      Рейтинг: +66219

      Рубик Докоян 1 час назад

      Парень не только сам играет, но и следит за грандами европейского футбола. И симпатизирует тем кто демонстрирует техничную, комбинационную командную игру.

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