Шапи: «Хотел бы сыграть за «Барселону». Из АПЛ поехал бы в «Манчестер Сити»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о клубах, в которые хотел бы перейти.

– Есть какой-то большой клуб, в который вы хотите перейти в будущем?

– Я, естественно, слежу за играми «Барселоны». Переживаю за них, потому что там Месси.

Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за «Краснодар», доказывать свою состоятельность.

А в будущем – не знаю, как все сложится. Но думаю, если это мое, то от меня не уйдет. Если свыше будет решено, я там поиграю. Если нет – то нет. Никаких предложений ни из России, ни из Европы я не получал. Мне об этом не говорили.

– Если взять конкретную лигу, в какой клуб АПЛ вы бы поехали?

– В «Манчестер Сити». Они играют в классный футбол. Я симпатизирую и «Ливерпулю», но «Манчестер Сити» просто разносит соперника. Это английская «Барса».

Правда, хоть мне и нравится «Сити», я почему-то хочу, чтобы в этом сезоне АПЛ выиграл «Ливерпуль». Они давно не побеждали. Очень классная команда. И футбол Юргена Клоппа мне симпатичен.