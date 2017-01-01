Шапи: «Не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью о своей роли в клубе.

– Многие считают вас игроком замены. Вы выходите и в стартовом составе, но это происходит реже. Да, выходя на замену, вы забиваете. Но есть ли что-то, что вас в этом не устраивает?

– Я хочу сказать, во-первых, что не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю. Я не играю много в стартовом составе, но понимаю, что сейчас для меня это, может быть, даже и лучше. Мне надо работать, чтобы стать игроком стартового состава.

Роль игрока подмены меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум. Ведь только так можно пробиться в стартовый состав.