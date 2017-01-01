Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Шапи: «Не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью о своей роли в клубе.

    – Многие считают вас игроком замены. Вы выходите и в стартовом составе, но это происходит реже. Да, выходя на замену, вы забиваете. Но есть ли что-то, что вас в этом не устраивает?

    – Я хочу сказать, во-первых, что не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю. Я не играю много в стартовом составе, но понимаю, что сейчас для меня это, может быть, даже и лучше. Мне надо работать, чтобы стать игроком стартового состава.

    Роль игрока подмены меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум. Ведь только так можно пробиться в стартовый состав.

    • 19-летний Шапи – воспитанник краснодарского клуба. Подписал взрослый контракт в июле 2017 года.
    • В 38 играх текущего сезона забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru