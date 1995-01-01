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    Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» перед игрой с ЦСКА, но пока работает с ограничениями

    «Спартак» ведет подготовку ко встрече 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Сегодня полузащитник Фернандо возобновил тренировки в общей группе красно-белых. На данный момент бразилец работает с ограничениями. В ближайшее время их должны снять.

    В феврале 27-летний футболист получил травму мышц бедра и все это время восстанавливался.

    • В текущем сезоне Фернандо провел за москвичей 20 игр, забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице и отстают от армейцев на одно очко.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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