Уткин: «Те полгода, что я работал на «Матч ТВ», я работал попугаем»

Комментатор Василий Уткин рассказал, что послужило причиной его увольнения с канала «Матч ТВ».

Журналист работал на телеканале с 28 октября 2015-го по 5 февраля 2016 года. Он вел программу «Все на матч!».

«Совершенно очевидно, что с теми людьми, которые тогда руководили каналом «Матч» и сейчас им руководят, я работать бы не смог. Это был вопрос времени. И это [увольнение] произошло бы в той или иной форме, но рано или поздно произошло бы.

Те полгода, что я работал на канале «Матч», я работал попугаем. Я вел программу эту, «Все на матч!», которую я могу вести с закрытыми глазами. Это совершенно не по мне работа. У меня не было совершенно ничего, ну кроме комментирования матчей, что могло бы действительно хоть как-то… что бы я сам работой называл.

Помню ли я день, когда в первый раз проснулся с пониманием, что не нужно идти на работу? Ох, это было не утро. Это был уже глубокий день, потому что мы хорошенько отметили мой уход», – рассказал Уткин в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».