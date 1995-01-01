Уткин: «Те полгода, что я работал на «Матч ТВ», я работал попугаем»

Всё равно ,попугай,или утка,
но пернатому и не понять,
коль родился ты прости?туткой,
всюду будешь такой,твою мать...
Комментатор Василий Уткин рассказал, что послужило причиной его увольнения с канала «Матч ТВ».
Журналист работал на телеканале с 28 октября 2015-го по 5 февраля 2016 года. Он вел программу «Все на матч!».
«Совершенно очевидно, что с теми людьми, которые тогда руководили каналом «Матч» и сейчас им руководят, я работать бы не смог. Это был вопрос времени. И это [увольнение] произошло бы в той или иной форме, но рано или поздно произошло бы.
Те полгода, что я работал на канале «Матч», я работал попугаем. Я вел программу эту, «Все на матч!», которую я могу вести с закрытыми глазами. Это совершенно не по мне работа. У меня не было совершенно ничего, ну кроме комментирования матчей, что могло бы действительно хоть как-то… что бы я сам работой называл.
Помню ли я день, когда в первый раз проснулся с пониманием, что не нужно идти на работу? Ох, это было не утро. Это был уже глубокий день, потому что мы хорошенько отметили мой уход», – рассказал Уткин в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».
- В настоящее время Уткин спонсирует любительскую команду «Эгриси», выступающую в третьем дивизионе Северо-Восточной Лиги ЛФЛ Москвы.
- На своем YouTube-канале журналист регулярно выпускает авторскую программу «Футбольный клуб».
- В мае 2017 года Уткин объявил о завершении карьеры комментатора, но летом 2018-го получил предложение работать на играх ЧМ-2018 на «Первом канале». Он прокомментировал всего один матч турнира.