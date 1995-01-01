Гинер: «Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, я бы не занимался ЦСКА»

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Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность в победе армейцев над «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ. Руководитель красно-синих надеется, что игра получится интересной.
«Ощущения перед дерби со «Спартаком»? Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, то я бы не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всe доказал.
Я благодарен нашим болельщикам, которые стали вести себя совсем иначе. На трибунах появились семьи, дети, женщины. Да, был толчок в виде чемпионата мира. Но у нас молодая команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие.
Можно забить один и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра со «Спартаком» будет красивой, интересной. И с результатом в нашу пользу», – сказал Гинер.
- Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Матч между командами в первом круге завершился вничью со счетом 1:1.
- После 21-го тура ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на одно очко.