Гинер: «Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, я бы не занимался ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность в победе армейцев над «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ. Руководитель красно-синих надеется, что игра получится интересной.

«Ощущения перед дерби со «Спартаком»? Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, то я бы не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всe доказал.

Я благодарен нашим болельщикам, которые стали вести себя совсем иначе. На трибунах появились семьи, дети, женщины. Да, был толчок в виде чемпионата мира. Но у нас молодая команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие.

Можно забить один и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра со «Спартаком» будет красивой, интересной. И с результатом в нашу пользу», – сказал Гинер.