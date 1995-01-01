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    Гинер: «Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, я бы не занимался ЦСКА»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность в победе армейцев над «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ. Руководитель красно-синих надеется, что игра получится интересной.

    «Ощущения перед дерби со «Спартаком»? Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, то я бы не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всe доказал.

    Я благодарен нашим болельщикам, которые стали вести себя совсем иначе. На трибунах появились семьи, дети, женщины. Да, был толчок в виде чемпионата мира. Но у нас молодая команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие.

    Можно забить один и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра со «Спартаком» будет красивой, интересной. И с результатом в нашу пользу», – сказал Гинер.

    • Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Матч между командами в первом круге завершился вничью со счетом 1:1.
    • После 21-го тура ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на одно очко.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      cez95 13 минут назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +18822

      portero > cez95 7 минут назад

      Давай прогноз на следующий тур а мы проверим, а то разводишь без фактов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66089

      Рубик Докоян 58 минут назад

      Чемпионат РПЛ это не только дерби. Можно его выигрывать и не один раз, а чемпионом страны не стать или не попасть в ЛЧ. Пусть команды порадуют нас интересной и результативной игрой.

      1
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      Рейтинг: +4049

      vka1970 1 час назад

      В одном соглашусь с Гинером.Тоже надеюсь, что игра будет красивой и интересной.В остальном мы с ним антагонисты,

      4
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      Рейтинг: +2788

      александр п > vka1970 20 минут назад

      Игра на встречных курсах всегда интересна, всё зависит ,кто у Спартака вернётся в строй.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18903

      gol_kak_sokol 1 час назад

      "чуть по-медленнее кони, чуть по-медленнее", что-то разогнался со своим 3,14здежом. Хоть Спартак сейчас не в лучшем состоянии, исход предсказать трудно.

      4
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      Рейтинг: +18822

      portero 1 час назад

      Пусть голов будет побольше, лучше 3:3 чем один ноль.
      Я за много голов и веселую игру.

      5
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      Рейтинг: +12059

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Гинер, конечно, клубом занимается серьёзно, в отличие от некоторых фердунов. На его фоне даже Слуцкий казался тренерищем. """"

      1
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      Рейтинг: +8975

      Супервайзер 1 час назад

      А ставку Гинер небось сделал на победу Спартака. Знаем мы эти приёмчики)).

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18822

      portero > Супервайзер 1 час назад

      Думаю в эти игры он не играет.
      У него другие игрушки , футболисты тренеры ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8975

      Супервайзер > portero 58 минут назад

      Все, кто имеет отношение к футболу, суеверны, а Гинер вдруг попёр вобанк вербально. Неспроста это.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18822

      portero > Супервайзер 25 минут назад

      Может хочет вывести из равновесия, но тут эффект может быть и обратный..
      Игра всё расставит по местам, кто устойчивее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1536

      OldenVad 1 час назад

      Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18822

      portero > OldenVad 1 час назад

      Он должен надеяться на победу, сдаваться заранее ....?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1088

      Kollljan 1 час назад

      Кони просто обязаны затоптать Спартак.

      1
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      Рейтинг: +237

      KPCCSPB > Kollljan 1 час назад

      Да, хрюшки не вывезут

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      Рейтинг: +3261

      Спартач80 > Kollljan 1 час назад

      А хуху не хохо?=)))

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      Рейтинг: +8975

      Супервайзер > Kollljan 1 час назад

      Затопчут, если в своем г..не не увязнут)).

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      Рейтинг: +18822

      portero > Kollljan 10 минут назад

      Кони могут превратиться в пони, тут больше зависит от удачи и настроя, ну и свистун сможет все перевернуть.

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