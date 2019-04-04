Селюк: «После операции у Ротенберга пошла инфекция, его положение очень серьезное. На восстановление уйдет год»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал об осложнениях, возникших у футболиста после хирургического вмешательства.

В декабре прошлого года россиянин был прооперирован в римской клинике по поводу разрыва крестообразной связки колена. 20 марта на сайте железнодорожников появилась информация, что 32-летний игрок полетел с командой на сбор в Сочи. Через несколько дней после этого генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе сообщил, что Ротенберг пребывает в одной клиник Европы в связи с серьезной травмой.

«Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами.

Почему была выбрана именно клиника в Барселоне? На самом деле я сразу предлагал Боре делать операцию в этой клинике у доктора Рамона Кугата, у которого проходят лечение почти вся английская Премьер-лига и игроки «Барселоны». Кстати, и футболисты ЦСКА тоже. Будем надеяться, доктор исправит то, что с Борей случилось в Италии, и он хоть гораздо позже, но вернется в строй.

Подтверждая слова Кикнадзе, хочу сказать, что врач и физиотерапевт «Локомотива» буквально до вчерашнего дня находились в Барселоне. Уверен, что «Локомотив» поступит, как все серьезные клубы мира, и не оставит Борю в борьбе с этой инфекцией.

Безусловно, доктор Кугат сделает все возможное, но, к сожалению, выздоровление займет как минимум год, это однозначно. У Бори на сегодняшний день реально очень серьезное положение. При этом я хочу заверить всех болельщиков «Локомотива» и людей, которые сопереживают Боре, что у него очень сильный характер. Боря борется и победит.

Когда он приехал с командой в Сочи, у него поднялась температура, и его в срочном порядке перевели в эту клинику в Барселоне. У Бори очень сильный характер. И я бы вообще даже не говорил про его травму, потому что он не любит, когда его жалеют. Я рассказываю об этом только по одной причине: чтобы российские клубы и футболисты, которых будут отправлять в эту римскую клинику на операцию, лишний раз задумались или посоветовались с Борисом. Думаю, «Локомотив» уже не будет посылать туда своих футболистов.

В каком настроении сейчас находится Борис? Безусловно, я его часто навещаю. Боря, хоть и лежит под капельницами, все равно интересуется жизнью клуба. Я ему досконально рассказывал про вчерашнюю игру с «Ростовом», практически примерил на себя роль Васи Уткина – комментатора с большой буквы. Ведь победа «Локомотива» в Кубке будет для Бориса лучшим лекарством в его выздоровлении.

Вы знаете, когда видишь последствия травм футболистов, сразу отпадает желание ругать их за то, что они получают большие деньги. Не дай бог так рисковать своим здоровьем. Все же футбол по-настоящему травмоопасный вид спорта. И когда футболист лежит на койке под капельницами, а это будет длиться не один, а несколько месяцев, то вопрос денег, который иногда обсуждается болельщиками, сразу уходит на второй план. Главное – быть здоровым. Честь и хвала футболистам, которые рискуют своим здоровьем, чтобы радовать болельщиков. Они – настоящие герои», – сказал Селюк.