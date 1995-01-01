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    «Зенит» имеет право продлить контракт с Кокориным, несмотря на пребывание футболиста в СИЗО

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что пребывание нападающего «Зенита» Александра Кокорина в СИЗО не является препятствием для продления контракта с ним.

    «Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос – будет ли делать это «Зенит», не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя риск не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно», – сказал Зотов.

    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2019 года.
    • В среду Кокорину продлили срок нахождения под стражей до сентября.

    Источник: «360°»

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2627

      Агасфер 11 минут назад

      ...и даже улучшить условия контракта.Недра всё стерпят!

      1
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      Рейтинг: +1104

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 минут назад

      Хотят продать, да кто же им даст.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      SarJr 20 минут назад

      Да гнать их в шею. Ну пару месяцев подождали, но не год же. Они там без тренировок, целей, стремления и работы сидят. Вряд ли хотя бы выйдут на прежний уровень после выхода. Те клубы просто выбрасывают бабло в помойку. А вероятность что с нашим режимом им ещё и осенью этак до зимы снова не продлят....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2488

      Добрый Бобер 51 минуту назад

      Если суд признает их виновными, то какой клуб захочет пятнать себя трудоустройством уголовников?

      0
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      Рейтинг: +2493

      Путник 13 > Добрый Бобер 20 минут назад

      Не забывай что в СССР почти все учёные и инженеры сидели в лагерях НКВД..и ничего ...они в отличии от сатрапов и стукачей приносили огромную пользу государству..Футболисты с уголовным прошлым тоже могут отлично играть в футбол если конечно им позволит здаровье..

      1
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      Рейтинг: +422

      sergeIKAZ 1 час назад

      Да, Кокорин с Мамаевым понесли наказание за все прегрешения и не только свои. Показательная всё-таки порка.

      1
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      Рейтинг: +66029

      Рубик Докоян 1 час назад

      Будут на пару с Мамаевым свободными агентами. Так как сейчас играет Азмун с меньшей "личкой", чем у Кокорина, то продление, если и возможно, то со значительным снижением в зарплате.

      2
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      Рейтинг: +9164

      Garrincha58 1 час назад

      Какой смысл? он уже не сможет выйти на прежний уровень и будет только балластом в клубе

      2
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