«Зенит» имеет право продлить контракт с Кокориным, несмотря на пребывание футболиста в СИЗО

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что пребывание нападающего «Зенита» Александра Кокорина в СИЗО не является препятствием для продления контракта с ним.

«Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос – будет ли делать это «Зенит», не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя риск не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно», – сказал Зотов.