Девушка Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

" ... этот ад никогда не закончится" - за такую фразу можно и самой загреметь.
Дарья Валитова, возлюбленная форварда «Зенита» Александра Кокорина, поделилась эмоциями после заседания по делу футболиста, которое состоялось накануне в Пресненском районном суде Москвы.
«Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд, уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии. Кроме того, что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется, этот ад никогда не закончится», – написала Валитова в своем инстаграме.
- Суд продлил срок ареста Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.
- Фигуранты дела обвиняются по трем статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».