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    Девушка Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

    Дарья Валитова, возлюбленная форварда «Зенита» Александра Кокорина, поделилась эмоциями после заседания по делу футболиста, которое состоялось накануне в Пресненском районном суде Москвы.

    «Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд, уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии. Кроме того, что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется, этот ад никогда не закончится», – написала Валитова в своем инстаграме.

    • Суд продлил срок ареста Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.
    • Фигуранты дела обвиняются по трем статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: инстаграм Дарьи Валитовой

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +998

      Бухбух 6 минут назад

      " ... этот ад никогда не закончится" - за такую фразу можно и самой загреметь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1104

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 минут назад

      Декабристка *птить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Жёлто-синий 1 час назад

      Чё год в сизо за два считается. В сентябре получеться почти двушу отматали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1806

      Павелий 2 часа назад

      Чем выше поднимаешься, тем больнее падать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +562

      Sviro 2 часа назад

      Ты ещё не знаешь, что такое ад, глупышка....

      2
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      ...
      Рейтинг: +1380

      владимир миронов > Sviro 1 час назад

      Где могло это создание увидеть ад, кроме как в ужастиках.

      0
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