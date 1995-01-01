Девушка Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Дарья Валитова, возлюбленная форварда «Зенита» Александра Кокорина, поделилась эмоциями после заседания по делу футболиста, которое состоялось накануне в Пресненском районном суде Москвы.

«Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд, уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии. Кроме того, что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется, этот ад никогда не закончится», – написала Валитова в своем инстаграме.