Бернарду Силва: «Никто из английских клубов не выигрывал четыре трофея в сезоне. Мы хотим попробовать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос, может ли клуб выиграть четыре трофея в этом сезоне.

«Манчестер Сити» в этом сезоне уже выиграл Кубок английской лиги.

Также клуб участвует в розыгрышах Лиги чемпионов, Кубка Англии и чемпионата Англии.

«Я думаю, что это возможно. Но сейчас мы не думаем о четырех трофеях. Мы идем от игры к игре, это лучший вариант. Сейчас мы думаем о «Кардиффе», потому будем думать о «Брайтоне», потом будем думать о трех матчах с «Тоттенхэмом».

От игры к игре. Мы постараемся выиграть в каждом матче, но это непросто.

Никто никогда не делал этого [не побеждал в четырех турнирах] в истории английских команд, мы хотим попробовать. Мы знаем, что соперники очень сильные, и мы знаем, что это очень сложно, но если мы не будем верить в себя, то мы не добьемся этого», – сказал Силва.