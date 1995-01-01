Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Бернарду Силва: «Никто из английских клубов не выигрывал четыре трофея в сезоне. Мы хотим попробовать»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос, может ли клуб выиграть четыре трофея в этом сезоне.

    • «Манчестер Сити» в этом сезоне уже выиграл Кубок английской лиги.
    • Также клуб участвует в розыгрышах Лиги чемпионов, Кубка Англии и чемпионата Англии.

    «Я думаю, что это возможно. Но сейчас мы не думаем о четырех трофеях. Мы идем от игры к игре, это лучший вариант. Сейчас мы думаем о «Кардиффе», потому будем думать о «Брайтоне», потом будем думать о трех матчах с «Тоттенхэмом».

    От игры к игре. Мы постараемся выиграть в каждом матче, но это непросто.

    Никто никогда не делал этого [не побеждал в четырех турнирах] в истории английских команд, мы хотим попробовать. Мы знаем, что соперники очень сильные, и мы знаем, что это очень сложно, но если мы не будем верить в себя, то мы не добьемся этого», – сказал Силва.

    • В 1/4 финала ЛЧ «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».
    • В 1/2 финала Кубка – с «Брайтоном».
    • В АПЛ команда занимает вторую строчку с 77 очками (на первом месте идет «Ливерпуль» с 79 очками).

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      SK9 31 минуту назад

      Попробовать можно, но в ЛЧ, если не Тотенхем, то Юве остановят Мс

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    65706
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru