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    Неймар возобновил тренировки с мячом

    Сегодня, 3 апреля, нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам на поле, сообщает официальный твиттер клуба.

    27-летний бразилец работал с мячом, а также занимался с физиотерапевтом по индивидуальной программе.

    Неймар получил травму пятой плюсневой кости 23 января.

    Из-за аналогичного повреждения в прошлом сезоне футболист пропустил более трех месяцев. В этот раз ему удалось избежать операции.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      SK9 28 минут назад

      Этот сезон для Неймара провальным получился..

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