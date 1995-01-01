Неймар возобновил тренировки с мячом

Этот сезон для Неймара провальным получился..
Сегодня, 3 апреля, нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам на поле, сообщает официальный твиттер клуба.
27-летний бразилец работал с мячом, а также занимался с физиотерапевтом по индивидуальной программе.
Неймар получил травму пятой плюсневой кости 23 января.
Из-за аналогичного повреждения в прошлом сезоне футболист пропустил более трех месяцев. В этот раз ему удалось избежать операции.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 3 апреля 2019 г.
Le retour à l'entraînement de @neymarjr pic.twitter.com/gdQN2LPane