Неймар возобновил тренировки с мячом

Сегодня, 3 апреля, нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам на поле, сообщает официальный твиттер клуба.

27-летний бразилец работал с мячом, а также занимался с физиотерапевтом по индивидуальной программе.

Неймар получил травму пятой плюсневой кости 23 января.

Из-за аналогичного повреждения в прошлом сезоне футболист пропустил более трех месяцев. В этот раз ему удалось избежать операции.