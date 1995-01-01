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    Прокуратура просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

    Прокуратура заявила ходатайство о продлении ареста на шесть месяцев полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

    После этого в заседании, которое проходит сегодня в Пресненском суде Москвы, был объявлен перерыв.

    Фигуранты уголовного дела обвиняются по трем статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

    В СИЗО они находятся с октября прошлого года. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +56

      Эрик Александрович 18 минут назад

      В этом деле точно есть труп!

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      Рейтинг: +345

      rash1959 22 минуты назад

      Сидеть, и думать. Думать и сидеть. Что то жалостливых стало много, 2-3 месяца назад большинство говорили, что правильно сидят. Мозг поправят не только этим двоим, но многим другим, которые уже на подходе, быковать меньше будут. Как говорил один мой знакомый: "Предъявлять можно тому, про кого знаешь". В данном случае попался "незнакомец" круче этих алкоголиков . Так что сидеть...

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      Рейтинг: +7445

      DeStar 29 минут назад

      весело

      0
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      Рейтинг: +448

      Юрэс 32 минуты назад

      Мне кажется , что здесь вычесляют противников ВЛАСТИ .
      ЖДИТЕ ГОСТЕЙ ..ХА

      0
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      Рейтинг: +424

      Валерий1965 37 минут назад

      Да что за хрень такая!!!! Васильева украв миллиарды под домашним арестом была! Сестричек Богдасарян отпустили под домашний!!!! Края у этого торжества законности есть? Правовое блин государство!!!!!

      0
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      Рейтинг: +549

      спартач-тверь > Валерий1965 30 минут назад

      Стесняюсь спросить- какое, какое государство?

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      Рейтинг: +3719

      ilichkadr > Валерий1965 30 минут назад

      Какое на фиг правовое? Это в перестройку провозглашали построение правового государства. Сейчас законы защищают только права ОЧЕНЬ богатых...........

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      Рейтинг: +3719

      ilichkadr 42 минуты назад

      Пора Бастрыкину и Чайке дать пинка под зад.

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      Рейтинг: +4695

      Сильвербой 42 минуты назад

      Позабавились и хватит, пора уже отпустить этих дол...в!!!!

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      Рейтинг: +783

      Миша13 44 минуты назад

      Государственный беспредел..

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      Рейтинг: +3174

      la verdad 47 минут назад

      Уважаемая :) власть беспределит...

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      Рейтинг: +17230

      афоня72 48 минут назад

      Жесть.

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