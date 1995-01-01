Прокуратура просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

В этом деле точно есть труп!
Прокуратура заявила ходатайство о продлении ареста на шесть месяцев полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.
После этого в заседании, которое проходит сегодня в Пресненском суде Москвы, был объявлен перерыв.
Фигуранты уголовного дела обвиняются по трем статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
В СИЗО они находятся с октября прошлого года. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.