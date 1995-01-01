Предварительное судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с опозданием на час

Санта-Барбара....Признаюсь,я не их поклонник,но все это мыло затянулось....
Пора завязывать. Пацаны отдохнули.Карманы ,100 пудово ,облегчили...
пора с вещичками на выход))) .......PS Глубоко надеемся ,что .что то у них в башке развернулось в правильную сторону)))
Ведь,если еще ,,одна табуретка+водила,, ----то это уже рецедив...и тогда ....
Гудбай,май лав,гудбай.....Напрасно старушка ждет сына домой)))
Сегодня, 3 апреля, в Пресненском суде Москвы началось предварительное судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Пресс-секретарь суда Алексей Черников заявлял, что заседание стартует в 14:00 по московскому времени, однако произошло это с опозданием на час.
Самих футболистов доставили в суд примерно в 14:25.
Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, проходит в закрытом режиме, поэтому представителей прессы попросили покинуть зал.