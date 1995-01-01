Предварительное судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с опозданием на час

Сегодня, 3 апреля, в Пресненском суде Москвы началось предварительное судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Пресс-секретарь суда Алексей Черников заявлял, что заседание стартует в 14:00 по московскому времени, однако произошло это с опозданием на час.

Самих футболистов доставили в суд примерно в 14:25.

Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, проходит в закрытом режиме, поэтому представителей прессы попросили покинуть зал.