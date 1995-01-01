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    Предварительное судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с опозданием на час

    Сегодня, 3 апреля, в Пресненском суде Москвы началось предварительное судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Пресс-секретарь суда Алексей Черников заявлял, что заседание стартует в 14:00 по московскому времени, однако произошло это с опозданием на час.

    Самих футболистов доставили в суд примерно в 14:25.

    Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, проходит в закрытом режиме, поэтому представителей прессы попросили покинуть зал.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6232

      alex1951 8 секунд назад

      Санта-Барбара....Признаюсь,я не их поклонник,но все это мыло затянулось....
      Пора завязывать. Пацаны отдохнули.Карманы ,100 пудово ,облегчили...
      пора с вещичками на выход))) .......PS Глубоко надеемся ,что .что то у них в башке развернулось в правильную сторону)))
      Ведь,если еще ,,одна табуретка+водила,, ----то это уже рецедив...и тогда ....
      Гудбай,май лав,гудбай.....Напрасно старушка ждет сына домой)))

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      Рейтинг: +17190

      афоня72 8 минут назад

      Подождём..

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