Мешков рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ

РПЛ назначила арбитров на матчи 22-го тура.

Игру между ЦСКА и «Спартаком» обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Резервный рефери – Алексей Сухой.

«Анжи» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Урал» – «Енисей»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).