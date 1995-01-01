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    Адвокат Кокорина: «Мы подадим ходатайство о возвращении дела прокурору. Судебное следствие начинать рано»

    Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился ожиданиями от предварительного судебного заседания по делу футболиста.

    «Мы подадим ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения дефектов обвинительного заключения. Судебное следствие начинать рано. Прогнозы? Я не знаю, а гадать не хочу. Что касается меры пресечения, то будем просить изменить ее, выпустить из СИЗО. Думаю, часа три сегодняшнее слушание точно продлится», – сказал адвокат.

    Начало процесса в Пресненском суде Москвы ожидается сегодня в 14:00 по московскому времени.

    Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме.

    Источник: «Чемпионат»

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