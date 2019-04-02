Пеле: «Мбаппе не обязательно уходить из «ПСЖ»

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле поделился мнением о перспективах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Считаю, что ему не обязательно уходить из «ПСЖ». Киллиан должен продолжать играть на том же уровне – в этом случае он точно станет лучшим игроком в мире. К примеру, я не покидал «Сантос», будучи лучшим футболистом», – сказал Пеле.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 36 матчей в составе «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

Интерес к 20-летнему французу проявляет мадридский «Реал», который готов заплатить за него 280 миллионов евро.