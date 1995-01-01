Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 3 апреля, вернется к тренировкам после восстановления от травмы пятой плюсневой кости.
Запланирована проверка врачей, в ходе которой бразилец будет выполнять тесты. После нее станет окончательно ясно, на сколько футболист готов вернуться к физическим нагрузкам.
- Неймар получил травму в матче Кубка Франции со «Страсбуром» 23 января.
- Бразилец избежал операции и проходит консервативный курс лечения.
- Это – рецидив. Подобное повреждение футболист получал в прошлом сезоне и пропустил три месяца.
La blessure de @neymarjr évolue positivement à ce jour.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 апреля 2019 г.
Comme prévu, le joueur reprendra mercredi l’entraînement pour les tests terrains.
Un bilan médical et radiologique complet sera réalisé par les spécialistes du club dans 15 jours.