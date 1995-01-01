Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 3 апреля, вернется к тренировкам после восстановления от травмы пятой плюсневой кости.

    Запланирована проверка врачей, в ходе которой бразилец будет выполнять тесты. После нее станет окончательно ясно, на сколько футболист готов вернуться к физическим нагрузкам.

    • Неймар получил травму в матче Кубка Франции со «Страсбуром» 23 января.
    • Бразилец избежал операции и проходит консервативный курс лечения.
    • Это – рецидив. Подобное повреждение футболист получал в прошлом сезоне и пропустил три месяца.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    65706
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru