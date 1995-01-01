Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 3 апреля, вернется к тренировкам после восстановления от травмы пятой плюсневой кости.

Запланирована проверка врачей, в ходе которой бразилец будет выполнять тесты. После нее станет окончательно ясно, на сколько футболист готов вернуться к физическим нагрузкам.

Неймар получил травму в матче Кубка Франции со «Страсбуром» 23 января.

Бразилец избежал операции и проходит консервативный курс лечения.

Это – рецидив. Подобное повреждение футболист получал в прошлом сезоне и пропустил три месяца.