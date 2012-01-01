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    Агент Сафонов: «Не верю в то, что «Зенит» потратил на игроков меньше, чем ЦСКА»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал опубликованный РФС отчет о размере комиссионных, которые клубы РПЛ заплатили в 2018 году посредникам при переходах игроков.

    Информация о том, что ЦСКА потратился больше «Зенита», честно говоря, вызывает улыбку. Армейцы, видимо, все данные показали вбелую. Наверняка заплатили агентам за переходы Ивана Облякова, Ильзата Ахметова, легионеров. Для них 3,8 миллиона – правдоподобная сумма, но вот то, что «Зенит» потратил меньше… Один только переход Клаудио Маркизио сколько стоил! А были еще Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев. Впрочем, тем, кто ведет клубную бухгалтерию, виднее.

    – Считается, что ЦСКА не работает с агентами…

    – Практически у всех легионеров есть свои агенты. Конечно, они должны были получить свою комиссию. Летом армейцы за 30 копеек собрали практически новую команду. Поэтому какие-то деньги посредники должны были все-таки получить. В ЦСКА действительно стараются минимизировать агентские выплаты, но свести их к нулю невозможно.

    – Лучшему бомбардиру РПЛ Федору Чалову что-нибудь грозит за то, что он недавно подписал договор с английским агентством?

    – Зависит от условий договора. Возможно, англичане будут представлять его интересы только в АПЛ. Вообще не знаю таких случаев, чтобы кто-то из иностранцев получал в России лицензию и платил здесь за нее 10 миллионов рублей и еще по 3 миллиона потом ежегодно. На мой взгляд, Чалову в принципе не нужны агенты в России.

    • Исходя из данных РФС, ЦСКА – вторая команда по затратам для посредников в 2018 году (3 831 800 евро).
    • Лидирует в рейтинге «Спартак», заплативший посредникам более девяти миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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