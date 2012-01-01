Агент Сафонов: «Не верю в то, что «Зенит» потратил на игроков меньше, чем ЦСКА»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал опубликованный РФС отчет о размере комиссионных, которые клубы РПЛ заплатили в 2018 году посредникам при переходах игроков.

Информация о том, что ЦСКА потратился больше «Зенита», честно говоря, вызывает улыбку. Армейцы, видимо, все данные показали вбелую. Наверняка заплатили агентам за переходы Ивана Облякова, Ильзата Ахметова, легионеров. Для них 3,8 миллиона – правдоподобная сумма, но вот то, что «Зенит» потратил меньше… Один только переход Клаудио Маркизио сколько стоил! А были еще Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев. Впрочем, тем, кто ведет клубную бухгалтерию, виднее.

– Считается, что ЦСКА не работает с агентами…

– Практически у всех легионеров есть свои агенты. Конечно, они должны были получить свою комиссию. Летом армейцы за 30 копеек собрали практически новую команду. Поэтому какие-то деньги посредники должны были все-таки получить. В ЦСКА действительно стараются минимизировать агентские выплаты, но свести их к нулю невозможно.

– Лучшему бомбардиру РПЛ Федору Чалову что-нибудь грозит за то, что он недавно подписал договор с английским агентством?

– Зависит от условий договора. Возможно, англичане будут представлять его интересы только в АПЛ. Вообще не знаю таких случаев, чтобы кто-то из иностранцев получал в России лицензию и платил здесь за нее 10 миллионов рублей и еще по 3 миллиона потом ежегодно. На мой взгляд, Чалову в принципе не нужны агенты в России.